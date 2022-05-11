З кожним новим Маріуполем зникає бажання вести переговори з Росією – Зеленський

З кожним новим Маріуполем зникає бажання вести переговори з Росією – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що бажання вести будь-які перемовин з Росією зникає з кожним містом, де фіксуються військові злочини окупантів. Поки що українська сторона готова до переговорів.

Зеленський зазначив, що також "зникає можливість розв'язання цього питання дипломатичним шляхом".

Про це глава держави заявив під час онлайн-виступу перед студентами французького університету Sciences Po 11 травня, пише The Guardian.

"З кожною новою Бучею, з кожним новим Маріуполем, з кожним новим містом, де десятки вбитих мирних людей, випадки зґвалтування, з кожним новим злочином Росії зникає бажання та можливість вести переговори, а також можливість розв'язання цього питання дипломатичним шляхом", – заявив президент України.

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Він додав, що держава готова до переговорів та повідомив, що хотів би відновити територіальну цілісність України перед тим, як можна буде передбачити закінчення війни.

"Щойно ми повернемо все, що належить нам, ми це закінчимо", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно президент заявляв, що Україна може повністю припинити переговори з Росією, і причиною цьому стане вбивство полонених мирних жителів та військових.

Після цього радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк 7 травня заявив, що переговори між Україною та Росією наразі стоять на паузі.

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