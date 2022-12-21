З міркувань безпеки: візит Зеленського до Конгресу поки не підтверджують - американські ЗМІ

Це відбувається в той момент, коли Конгрес розглядає можливість виділення Україні 45 мільярдів доларів.

Згідно з інформацією джерел американських ЗМІ, президент України Зеленський планує відвідати Капітолійський пагорб.

Про це пише ABCnews.

Згідно з джерелами, планується, що президент України Володимир Зеленський відвідає Капітолій США в середу, 21 грудня 2022 року, щоб виступити на спільному засіданні Конгресу.

Але джерела американських ЗМІ попередили у вівторок, що візит поки не підтверджено, оскільки це залежить від питань безпеки.

Візит Зеленського до США

Ця поїздка може відбутися в той момент, коли Конгрес розглядає можливість виділення Україні 45 мільярдів доларів. Раніше у вівторок спікер Палати представників Ненсі Пелосі закликала всіх членів бути присутніми на голосуванні «для особливої уваги до демократії в середу ввечері».

Зеленський, який користується широкою двопартійною підтримкою на Капітолійському пагорбі виступав перед Конгресом дистанційно 16 березня, приблизно через три тижні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також раніше повідомлялося, що Зеленський відвідає Білий дім, де поспілкується з американським колегою Джо Байденом. Про це теж пишуть американські ЗМІ з посиланням на джерела. Ймовірно, вони обговорюватимуть надання Україні нового пакету допомоги зі зброєю.

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