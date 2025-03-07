"З Москвою мати справу легше, ніж з Києвом": Трамп виступив з незапланованою промовою

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 7 березня, неочікувано виступив у прямому ефірі з промовою, в якій поскаржився, що йому "дедалі важче" мати справу з Україною.

Про це повідомляє Sky News.

"Україна має взяти себе в руки та виконати роботу. Вони [росіяни – ред.] бомлять Україну, мов прокляту... Чесно кажучи, мені стає все важче мати справу з Україною", – заявив Трамп, відповідаючи на запитання про війну.

За його словами, у Росії є "всі козирі", і попри її позицію, "можливо, легше буде мати справу з Москвою", ніж з Києвом.

Нагадаємо, Путін готовий погодитися на перемир'я в Україні з певними умовами. У Кремлі хочуть отримати чітке розуміння рамкових принципів остаточної мирної угоди.

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