З Patriot для України не все так просто: WELT назвав головну проблему

Patriot / © Український мілітарний портал

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Надання Україні ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot може стати важливим кроком, однак швидко розв’язати проблему дефіциту перехоплювачів не вдасться.

Про це пише WELT.

Під час саміту НАТО президент США Дональд Трамп заявив про готовність дозволити Україні самостійно виробляти ракети для Patriot.

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Однак оборонні експерти попереджають, що налагодження такого виробництва є значно складнішим, ніж може здаватися.

За оцінкою ракетного аналітика Маркуса Шиллера, Україні може знадобитися від одного до двох років, перш ніж перші ракети будуть готові до використання.

Він припускає, що українські підприємства могли б виробляти окремі компоненти, зокрема двигуни, тоді як складна електроніка й надалі надходила б зі США.

Чому виробництво може затягнутися

У світі є лише кілька майданчиків, де Patriot виготовляють за американською ліцензією.

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У Японії запуск такого виробництва свого часу зайняв близько п’яти років. У Німеччині перший європейський завод почали будувати 2024 року, а перші постачання заплановані лише на 2027-й.

Для запуску виробництва необхідно:

узгодити передавання технологій зі США;

створити спеціалізований завод;

імпортувати секретне обладнання;

сертифікувати постачальників;

налагодити виробничі лінії.

Навіть за наявності політичної волі цей процес може тривати щонайменше рік.

Невідомо, які саме ракети дозволять виробляти

Ще одне ключове питання — яку саме версію Patriot Україна зможе виготовляти.

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Йдеться або про ракети PAC-2, які мають осколкову бойову частину, або про сучасніші PAC-3, що знищують ціль прямим влучанням.

Саме PAC-3 оптимізовані для перехоплення балістичних ракет і вже використовувалися Україною проти “Іскандерів” та “Кинджалів”.

Водночас виробник PAC-3, компанія Lockheed Martin, раніше не підтримував повноцінне виробництво цих ракет у Європі. Тому поки незрозуміло, чи отримає Україна дозвіл саме на цю модифікацію.

Чому це не вирішить проблему одразу

Україна нині значною мірою залежить від ракет іноземного виробництва, тоді як світові обсяги випуску Patriot залишаються обмеженими.

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За словами Володимира Зеленського, у світі виробляють приблизно 60–65 таких ракет на місяць, чого недостатньо для потреб України.

Власне виробництво могло б скоротити ланцюги постачання, пришвидшити ремонт і зменшити залежність від союзників.

Однак експерти наголошують: навіть після отримання ліцензії виробництво Patriot не зможе швидко закрити дефіцит перехоплювачів. Тому Україні й надалі потрібні готові ракети вже зараз.

Україна вироблятиме ракети для Patriot: що відомо

Нагадаємо, Україна наблизилася до можливості виробляти ракети-перехоплювачі для систем Patriot після заяви президента США Дональда Трампа про готовність надати відповідну ліцензію.

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Водночас аналітики Інституту вивчення війни застерігають, що запуск такого виробництва може зайняти тривалий час. Поки що невідомо, про які саме ракети йдеться — сучасніші PAC-3 чи простіші PAC-2.

За оцінкою ISW, навіть після отримання ліцензії на налагодження виробництва та випуск перших ракет Україні можуть знадобитися щонайменше рік-півтора.

Аналітики попереджають, що Росія може використати цей проміжок для посилення ударів балістичними ракетами, адже Україна вже відчуває дефіцит перехоплювачів Patriot.

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