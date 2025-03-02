"З похмурими нотками: Туск про те, як на саміті в Лондоні говорили про суперечку Зеленського і Трампа

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав зустріч у Лондоні "історичною" і сказав, що вона відбулася у час "великого виклику для всієї Європи, а не лише для ЄС та України".

Про це він сказав після Лондонського саміту на підтримку України, передає The Guardian.

"Європа прокинулась. ЄС, Україна, Британія, Норвегія, Туреччина — всі одностайно заявляють про підтримку України, важливість тісної трансатлантичної співпраці та посилення східного кордону ЄС", — зазначив він.

Туск наголосив, що "безсумнівно відомо, хто є агресором, а хто потерпілим, і хто переймає Європу на свій бік". Польський прем'єр закликав Європу брати на себе більше відповідальності за військове та оборонне фінансування.

Туск також відкинув будь-які припущення про тривалий розрив між Європою та США, наполягаючи на тому, що "ми не можемо цього допустити".

"На щастя, усі без будь-яких винятків і незалежно від будь-яких емоцій, які ми можемо відчувати, хочемо, щоб наші трансатлантичні відносини між ЄС і США були якомога міцнішими", — сказав він.

Говорячи про саміт Європейської ради наступного тижня, прем'єр Польщі сказав, що дивиться на нього з "обережним оптимізмом", оскільки він "пошле дуже чіткий імпульс, який покаже Путіну та Росії, що ніхто тут, на заході, не має наміру піддаватися його шантажу та агресії".

Туск також говорив про необхідність запропонувати формат для Європи, Туреччини та Канади, щоб скласти "конкретний план переговорів" з Росією.

"Ми всі зараз відчуваємо, що ні в кого немає плану щодо цього, і це відчуття хаосу, тимчасового підходу … іноді викликає емоції, як ми бачили під час того непристойного видовища у Вашингтоні кілька днів тому, якого ми всі хотіли б уникнути", – сказав він.

Прем'єр Польщі додав, що лідерам необхідно "спокійно запропонувати системну спільну позицію" для формування майбутніх переговорів від імені країн-союзників. Він також зазначив, що сподівається, що єдність присутніх справить враження на президента США Трампа і допоможе йому більш прихильно поставитися до деяких запитів України.

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Туск також розповів, що багато лідерів говорили про свої враження від зустрічі Зеленського з Трампом, з деякими "похмурими нотками", але всі наполягали на необхідності єдності.

Він також зазначив, що лідери не обговорювали гарантії безпеки для України, і вкотре попередив, що будь-яка подібна декларація повинна мати суворий обов’язковий характер, щоб не створювати "помилкову ілюзію безпеки".

На завершення Туск підкреслив, що Польща не має наміру вводити війська в Україну.

Раніше британський прем'єр Стармер зробив заяву щодо припинення війни в Україні після саміту в Лондоні.

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