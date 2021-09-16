"З політичних мотивів": Кулеба розповів, чому ООН проігнорувала "Кримську платформу"

Організація не була представлена на заході.

Організація об'єднаних націй (ООН) проігнорувала саміт Кримської платформи 23 серпня. Причиною стали виключно політичні мотиви.

Про це у четвер, 16 вересня, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

"Відзначу лише один негативний момент в контексті нашої участі в ООН - це те, що ця організація проігнорувала саміт Кримської платформи і не була на ньому представлена", - сказав Кулеба.

За його словами, це відбулося абсолютно з політичних мотивів.

"І ми будемо говорити з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення, адже ключовим завданням ООН є саме підтримка миру та безпеки", - додав глава української дипломатії.

Нагадаємо:

"Кримська платформа" - ініціатива, яку започаткували як координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людей на півострові і сприяння деокупації. Перший установчий саміт відбувся у Києві 23 серпня. У ньому взяли участь представники 46 країн та міждержавних організацій. На завершення зустрічі країни-учасниці ухвалили спільну декларацію , в якій визнали Росію державою-окупантом.

, в якій визнали Росію державою-окупантом. Тим часом у міністерстві закордонних справ держави-агресорки заявляють - участь окремих держав та організацій у заході вони розглядають як зазіхання на територіальну цілісність РФ. Тому це неминуче відобразиться на двосторонніх відносинах із ними.

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