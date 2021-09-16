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"З політичних мотивів": Кулеба розповів, чому ООН проігнорувала "Кримську платформу"

"З політичних мотивів": Кулеба розповів, чому ООН проігнорувала "Кримську платформу"

УНІАН

Організація не була представлена на заході.

Організація об'єднаних націй (ООН) проігнорувала саміт Кримської платформи 23 серпня. Причиною стали виключно політичні мотиви.

Про це у четвер, 16 вересня, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

"Відзначу лише один негативний момент в контексті нашої участі в ООН - це те, що ця організація проігнорувала саміт Кримської платформи і не була на ньому представлена", - сказав Кулеба.

За його словами, це відбулося абсолютно з політичних мотивів.

"І ми будемо говорити з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення, адже ключовим завданням ООН є саме підтримка миру та безпеки", - додав глава української дипломатії.

Нагадаємо:

  • "Кримська платформа" - ініціатива, яку започаткували як координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людей на півострові і сприяння деокупації. Перший установчий саміт відбувся у Києві 23 серпня. У ньому взяли участь представники 46 країн та міждержавних організацій. На завершення зустрічі країни-учасниці ухвалили спільну декларацію, в якій визнали Росію державою-окупантом.
  • Тим часом у міністерстві закордонних справ держави-агресорки заявляють - участь окремих держав та організацій у заході вони розглядають як зазіхання на територіальну цілісність РФ. Тому це неминуче відобразиться на двосторонніх відносинах із ними.

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