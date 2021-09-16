"З політичних мотивів": Кулеба розповів, чому ООН проігнорувала "Кримську платформу"

Організація не була представлена на заході.
Організація об'єднаних націй (ООН) проігнорувала саміт Кримської платформи 23 серпня. Причиною стали виключно політичні мотиви.
Про це у четвер, 16 вересня, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна.
"Відзначу лише один негативний момент в контексті нашої участі в ООН - це те, що ця організація проігнорувала саміт Кримської платформи і не була на ньому представлена", - сказав Кулеба.
За його словами, це відбулося абсолютно з політичних мотивів.
"І ми будемо говорити з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення, адже ключовим завданням ООН є саме підтримка миру та безпеки", - додав глава української дипломатії.
Нагадаємо:
- "Кримська платформа" - ініціатива, яку започаткували як координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людей на півострові і сприяння деокупації. Перший установчий саміт відбувся у Києві 23 серпня. У ньому взяли участь представники 46 країн та міждержавних організацій. На завершення зустрічі країни-учасниці ухвалили спільну декларацію, в якій визнали Росію державою-окупантом.
- Тим часом у міністерстві закордонних справ держави-агресорки заявляють - участь окремих держав та організацій у заході вони розглядають як зазіхання на територіальну цілісність РФ. Тому це неминуче відобразиться на двосторонніх відносинах із ними.