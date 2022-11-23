"З православ’ям працюють за "завітами Ілліча": яку дезінформацію поширює російська пропаганда

Центр протидії дезінформації повідомляє, що російські окупанти розповсюджують пропаганду та інші маніпулятивні інформаційні повідомлення.

Дезінформацію

Коментуючи обшуки у Києво-Печерській лаврі, віцеспікер Держдуми РФ Галина Кузнєцова заявила, що «з православ’ям працюють за «завітами Ілліча»: «…необхідно якнайшвидше покінчити з попами та релігією… Попів слід заарештовувати…, розстрілювати нещадно та повсюдно».

Фейк

Речник МО РФ І. Конашенков повідомив, що «українська артилерія випустила вісім великокаліберних снарядів по промисловій зоні Запорізької АЕС», однак така інформація не відповідає дійсності.

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Маніпуляцію

Пропагандистські ЗМІ РФ повідомили, що «після приходу ЗСУ з Херсона хочуть виїхати навіть «ждуни», бо у місті страшна атмосфера гуманітарної катастрофи… звичайні люди, які не наважилися залишити рідний дім, не лише зазнають репресій з боку ЗСУ, але й у будь-який момент можуть померти від голоду та холоду».

Нагадаємо, що 22 листопада 2022 року СБУ провела обшуки в Києво-Печерській лаврі. Власне силовики проводили заходи для недопущення використання лаври як осередку "руского міра" та убезпечення українців від провокацій і терористичних актів російських спецслужб.

Річ у тому, що в таких місцях можуть переховуватись люди з підробними документами. Також перевірялися приміщення на наявність можливих вибухових речовин.

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