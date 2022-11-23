Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"З православ’ям працюють за "завітами Ілліча": яку дезінформацію поширює російська пропаганда

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
209
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"З православ’ям працюють за "завітами Ілліча": яку дезінформацію поширює російська пропаганда

Фото: СБУ

Російські "ЗМІ" продовжують поширювати різноманітні фейки та маніпуляції.

Центр протидії дезінформації повідомляє, що російські окупанти розповсюджують пропаганду та інші маніпулятивні інформаційні повідомлення.

  • Дезінформацію

Коментуючи обшуки у Києво-Печерській лаврі, віцеспікер Держдуми РФ Галина Кузнєцова заявила, що «з православ’ям працюють за «завітами Ілліча»: «…необхідно якнайшвидше покінчити з попами та релігією… Попів слід заарештовувати…, розстрілювати нещадно та повсюдно».

  • Фейк

Речник МО РФ І. Конашенков повідомив, що «українська артилерія випустила вісім великокаліберних снарядів по промисловій зоні Запорізької АЕС», однак така інформація не відповідає дійсності. 

  • Маніпуляцію

Пропагандистські ЗМІ РФ повідомили, що «після приходу ЗСУ з Херсона хочуть виїхати навіть «ждуни», бо у місті страшна атмосфера гуманітарної катастрофи… звичайні люди, які не наважилися залишити рідний дім, не лише зазнають репресій з боку ЗСУ, але й у будь-який момент можуть померти від голоду та холоду». 

Нагадаємо, що 22 листопада 2022 року СБУ провела обшуки в Києво-Печерській лаврі. Власне силовики проводили заходи для недопущення використання лаври як осередку "руского міра" та убезпечення українців від провокацій і терористичних актів російських спецслужб.

Річ у тому, що в таких місцях можуть переховуватись люди з підробними документами. Також перевірялися приміщення на наявність можливих вибухових речовин.

Читайте також: 

Києво-Печерська Лавра оскандалилася прославлянням Росії

Києво-Печерська Лавра оскандалилася прославлянням Росії

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
209
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація