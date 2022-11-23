"З православ’ям працюють за "завітами Ілліча": яку дезінформацію поширює російська пропаганда

Російські "ЗМІ" продовжують поширювати різноманітні фейки та маніпуляції.
Центр протидії дезінформації повідомляє, що російські окупанти розповсюджують пропаганду та інші маніпулятивні інформаційні повідомлення.
- Дезінформацію
Коментуючи обшуки у Києво-Печерській лаврі, віцеспікер Держдуми РФ Галина Кузнєцова заявила, що «з православ’ям працюють за «завітами Ілліча»: «…необхідно якнайшвидше покінчити з попами та релігією… Попів слід заарештовувати…, розстрілювати нещадно та повсюдно».
- Фейк
Речник МО РФ І. Конашенков повідомив, що «українська артилерія випустила вісім великокаліберних снарядів по промисловій зоні Запорізької АЕС», однак така інформація не відповідає дійсності.
- Маніпуляцію
Пропагандистські ЗМІ РФ повідомили, що «після приходу ЗСУ з Херсона хочуть виїхати навіть «ждуни», бо у місті страшна атмосфера гуманітарної катастрофи… звичайні люди, які не наважилися залишити рідний дім, не лише зазнають репресій з боку ЗСУ, але й у будь-який момент можуть померти від голоду та холоду».
Нагадаємо, що 22 листопада 2022 року СБУ провела обшуки в Києво-Печерській лаврі. Власне силовики проводили заходи для недопущення використання лаври як осередку "руского міра" та убезпечення українців від провокацій і терористичних актів російських спецслужб.
Річ у тому, що в таких місцях можуть переховуватись люди з підробними документами. Також перевірялися приміщення на наявність можливих вибухових речовин.
Читайте також:
- Газманов зганьбився з поїздкою до Херсона: в соцмережах висміяли прихильника Путіна
- Коли прийде абсолютний кінець війни в Україні: прогноз колишнього очільника уряду РФ
- Як "глибинний народ" у Росії відреагував на відступ з Херсона: військовий експерт розповів