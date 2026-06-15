З Путіним не працює «стадіон так стадіон»: Фесенко порадив Зеленсьому міняти підхід до переговорів

Фесенко розповів, хто насправді має вести переговори з РФ та про що домовлятися / © ТСН

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Особиста зустріч між Володимиром Зеленським і диктатором Путіним на даному етапі не принесе закінчення війни.

Таку думку висловив відомий український політолог Володимир Фесенко.

Фесенко розкритикував зацікавленість Володимира Зеленського на ідеї прямих публічних переговорів із Володимиром Путіним, назвавши їхній тандем «абсолютним переговорним дисонансом».

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«Чого я абсолютно не розумію, так це зацикленості Зеленського на зустрічі і переговорах з Путіним. Знаю, що будуть нагадувати про „стадіон, так стадіон“. Але Путін це не Порошенко, і у нього зовсім інша логіка, ніж у Зеленського, і мирні переговори це не бурлеск української публічної політики», — розмірковує політолог.

На думку Фесенка, Путін не хоче не лише домовлятися із Зеленським, а навіть зустрічатися з ним. І точно не хоче публічних мирних переговорів. Політолог пояснює, що російський диктатор — прихильник таємної дипломатії.

«Путін і Зеленський — абсолютний переговорний дисонанс. Це не означає неможливість мирних переговорів між Україною і Росією. Такі переговори і можливі і необхідні, але не на вищому рівні і не про „стабільний і тривалий мир“. Домовлятися треба лише про припинення вогню, на рівні спецпредставників, або переговорних делегацій. Без переговорів на вищому рівні. Логіку переговорів треба міняти не лише американцям, а і нам також», — порадив експерт.

У коментарях Фесенко уточнив свою точку зору і пояснив, що якщо раніше двосторонніх переговорів вимагав Трамп, то зараз глава Білого дому на цьому більше не наполягає.

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Також Фесенко пояснив, чому вважає припинення вогню на фронті єдиним кроком для припинення війни.

«Це єдиний спосіб припинити війну. Домовитись, наприклад по територіальному питанню, неможливо. І якщо Росія захоче розпочати нову війну, то її жодний договір не зупине. А щоб нової війни не відбулося, ми маємо теж не гаїти час, і стати ще сильніше. На сильних Путін не нападає», — пояснив він свою точку зору.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що Путін відмовився від переговорів з ним на полях саміту G7.

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