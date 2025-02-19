"З Росією говорили як з жертвою, це щось нове": Зеленський про зустріч в Саудівській Аравії

Президент України Володимир Зеленський висловив думку про те, що під час зустрічі в Саудівській Аравії, де зустрічалися представники американської та російської влади, з РФ говорили - як із жертвою.

Про це глава держави заявив під час пресконференції 19 лютого.

"Все це точно позитивно на Україну не впливає. Натомість впливає на те, що вони виводять з ізоляції Путіна. Думаю, Путін і рускіє дуже радіють, бо обговорюються питання з ними... вчора вже були сигнали... - "як з жертвою". . Це щось нове", - наголосив він.

Зеленський зауважив, не прагне критикувати офіційних представників Сполучених Штатів Америки," але глобальний бізнес завжди говорив, що це конфлікт. Глава держави наголошує, що відбувається "пом'якшення політики" щодо РФ.

Нагадаємо, 18 лютого відбулася зустріч РФ і США в Саудівській Аравії. Аналітики ISW оцінили, чи піде Кремль на поступки після переговорів в Ер-Ріяді.

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