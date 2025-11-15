секретар РНБО Рустем Умєров / © Getty Images

За посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах відбудеться відновлення процесу обміну полоненими, внаслідок чого буде повернуто з російського полону 1200 українців.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, який цими днями проводив відповідні консультації за дорученням президента України Володимира Зеленського.

«У результаті цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості. Йдеться про звільнення 1 200 українців», — наголосив він.

За словами Умєрова, найближчим часом пройдуть технічні консультації, які мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти.

«Працюємо без пауз, щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома — за сімейним столом і поруч із рідними», — повідомив Умєров.

Як повідомлялося раніше, 11 листопада секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Стамбула, щоб розблокувати процес обмінів полоненими.

Нагадаємо, останній обмін полоненими між Україною та агресоркою Росією відбувся ще 2 жовтня.