З сайту Білого дому зникла сторінка про безпекову угоду США та України: куди вона поділася

Як виявилося, сторінка доступна в архіві сайту Білого дому.

Раніше в соціальних мережах з’явилася інформація, що з сайту Білого дому видалили сторінку, присвячену 10-річній безпековій угоді між США та Україною. Однак як виявилося, сторінка доступна в архіві сайту Білого дому.

Документ, підписаний у червні 2024 року, досі перебуває в розділі "підписані документи за 2024 рік" на сайті Білого дому.

Оскільки сайт Білого дому не є юридичним сховищем міжнародних договорів, а з приходом нової адміністрації його було перезапущено, документ був перенесений в архів.

Наразі немає офіційних заяв від Дональда Трампа чи його оточення щодо скасування угоди.

Нагадаємо, у вівторок, 4 березня, стало відомо, що у США призупинили всю військову допомогу Україні та передавання розвідувальних даних.