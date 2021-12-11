"З таким їб**ом я один": заступник міністра МВС влаштував скандал на блокпосту, Монастирський відреагував

"З таким їб**ом я один": заступник міністра МВС влаштував скандал на блокпосту, Монастирський відреагував

Заступник міністра пригрозив поліцейському, бо той його не впізнав.

Заступник міністра МВС Олександр Гогілашвілі влаштував скандал на блокпосту в ООС. Він звинувачував правоохоронців у тому, що "він вже три роки працює в МВС, а вони досі його не знають". Через це очільник МВС Денис Монастирський хоче відсторонити Гогілашвілі.

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Про це Денис Монастирський написав у Facebook.

"Через події на блокпосту в Донецькій області за участю заступника міністра Олександра Гогілашвілі мною ініційовано перед прем’єр-міністром України та урядом питання про проведення дисциплінарного провадження в ході якого мають бути встановлені всі обставини та зроблені висновки. На період дисциплінарного провадження пропонуватиму уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади для чого підписав відповідне подання до Кабінету міністрів України", - написав Монастирський.

Що сталось на блокпосту в ООС

У Мережі опублікували відео, як на блокпосту в ООС заступник міністра, якого поліцейські попросили показати документи, влаштовував розбірки.

Між Гогілашвілі та правоохоронцем відбувся такий діалог:

Олександр Гогілашвілі: "Ви приходите до відділення? Фотографії заступників міністра у вас висять чи ні? Єдиний заступник міністра ось із таким їб**ом, як у мене, - він один всього. Я вже три роки замміністра. І сумно, що ти не знаєш.

Правоохоронець: "Тепер знаю".

Олександр Гогілашвілі: "Ну звичайно! А тепер і я тебе знаю, друже. І тобі це приємно не буде".

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