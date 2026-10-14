Ющенко написав листа Трампу через його угоду з Путіним: що відомо

Ющенко написав відкритого листа Трампу — подробиці

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Третій президент України Віктор Ющенко написав відкритого листа президенту США Дональду Трампу, в якому розкритикував можливі поступки Росії та торгівлю російським дизельним пальним. Він також нагадав американському лідеру про зобов’язання США перед Україною.

У своєму зверненні Ющенко наголосив, що Росія продовжує завдавати ударів по українських містах, зокрема Києву, Запоріжжю, Одесі, Дніпру та Харківщині.

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«Варто було Вам лише заговорити про можливість якихось „поступок“ чи домовленостей із Путіним, як Кремль одразу ж „подякував“ за це черговими кривавими ударами по наших родинах», — зазначив Ющенко.

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Він також висловив обурення закликами до України «зупинитися» та рішеннями, які дозволяють торгівлю російським дизельним пальним. Ющенко переконаний, що такі дії сприяють фінансуванню російської воєнної машини.

«​І на цьому тлі виглядає дико й боляче, коли лунають заклики до України „зупинитися“, повчання, кого нам обирати й як жити, або коли дається зелене світло на торгівлю російським дизелем. Кожен долар від цього дизелю — це куплена ракета, яка завтра прилетить у наші хати. Торгувати з агресором під час такої бійні — це живити його воєнну машину», — наголосив Ющенко.

Окремо він нагадав про Будапештський меморандум 1994 року, який США підписали разом з іншими державами після відмови України від ядерної зброї. На думку Ющенка, Вашингтон не повинен забувати про взяті тоді зобов’язання.

«Америка взяла на себе моральне й юридичне зобов’язання бути нашим щитом і захисником. То хіба можна сьогодні, коли на нас напав підлий ворог, забути про підпис Великої Америки під цим документом?!», — йдеться у листі.

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Ющенко також звернувся до історії самих Сполучених Штатів. Він нагадав, що у 1930-х роках Вашингтон продовжував торгувати нафтою з Японією, сподіваючись таким чином зберегти стабільність. За словами третього президента, така політика не запобігла нападу на Перл-Гарбор, коли японська авіація атакувала американський флот.

Крім того, Ющенко згадав українців, які брали участь у Другій світовій війні. Зокрема, сержанта Михайла Стренка, уродженця Лемківщини, який був серед американських військових, що піднімали прапор США над островом Іводзіма. Він загинув під час війни.

Ще одним прикладом став уродженець Черкащини Олександр Сільвашко. Як зазначив Ющенко, 25 квітня 1945 року під час зустрічі американських і радянських військ на Ельбі саме він обійняв американського лейтенанта Вільяма Робертсона на зруйнованому мосту в Торгау.

Наприкінці листа Ющенко наголосив, що українців «неможливо залякати ракетами й неможливо змусити здатися».

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«​Українська ідентичність — це нескореність. Ми — народ із глибоким корінням, прив’язаний до своєї землі любов’ю, працею й духом волі. Ми ніколи, чуєте, ніколи і нікому не віддамо своєї Землі. Це наш дім, Богом даний нам під цим високим сонцем. Ми тут були, ми є і ми завжди будемо! Нас неможливо залякати ракетами й неможливо змусити здатися, бо в наших жилах тече кров вільних людей. З тиранами не домовляються — їх зупиняють», — додав Ющенко.

Дизельна угода Трампа з Путіним — що відомо

Суперечності між Україною та США щодо російської нафтової галузі виникли ще у вересні. За повідомленнями ЗМІ, Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського відмовитися від ударів по НПЗ країни-агресорки. Йшлося про об’єкти, які забезпечують Росії доходи від нафтового експорту. Попри позицію Вашингтона, Київ продовжив завдавати ударів, спрямованих на послаблення російської воєнної економіки.

Ситуація різко загострилася 9 жовтня. Трамп повідомив, що домовився з Путіним про постачання російського дизеля на американський та міжнародний ринки. В Україні таку заяву зустріли обуренням. Зеленський назвав рішення несправедливим.

Уже 13 жовтня ЗМІ повідомили про новий етап американського тиску. За їхньою інформацією, Вашингтон погрожує обмежити військову допомогу, якщо Україна не припинить удари по російських НПЗ. Серед можливих наслідків — блокування продажу американського озброєння через європейських партнерів та зупинення передавання розвідданих.

Київ натомість запропонував взаємне припинення атак: Україна готова відмовитися від ударів по російських НПЗ в обмін на припинення російських обстрілів українських електростанцій. Однак, за повідомленнями медіа, США наполягають, щоб першою на поступки пішла саме Україна.

На тлі суперечок щодо ударів по енергетичних об’єктах Дональд Трамп 11 жовтня заявив про нібито досягнуте «енергетичне перемир’я» між Україною та Росією. Американський президент стверджував, що Київ і Москва вже дали згоду на припинення таких атак.

Однак, як повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер, українська сторона на той момент нічого не знала про оголошену домовленість. Володимир Зеленський вперше почув про таке «перемир’я» із заяви Трампа. Водночас президент України підтвердив готовність Києва дотримуватися відповідного режиму, якщо Росія справді погодиться на нього.

У Москві натомість відкинули можливість такого припинення ударів. Представники Кремля заявили, що не мають наміру давати Україні «перепочинок» і продовжуватимуть домагатися своїх цілей.

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