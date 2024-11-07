З Угорщиною досі немає важливої двосторонньої угоди: Зеленський пояснив чому

Україна не зможе укласти двосторонню угоду з Угорщиною без пункту про НАТО.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти.

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"Для нас важлива чистота в домовленостях. Є питання щодо меншин, і, я вважаю, ми багато всього зробили. Є висновки Європейської комісії, що до нас зауважень із цього питання немає. Ми поважаємо угорську меншину в Україні. Але двосторонній документ містить не лише те, чого хоче одна сторона, він містить те, що важливе для безпеки, для сьогодення і майбутнього обох сторін", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що для України важлива підтримка Угорщиною України в ЄС і НАТО.

"У документі немає сьогодні підтримки з боку Угорщини в НАТО. І оскільки цього немає, цей документ не підписаний. На цьому крапка", – каже глава держави.

Зеленський запевнив, що Україна зацікавлена у дружніх відносинах з Угорщиною.

"Україна вітає, що в Європейському Союзі є така прекрасна країна, як Угорщина, що ви є в НАТО, що ви пережили тиск Радянського Союзу історично. Ми готові на все, щоб між нами не було питань. Але якщо на будь-якому питанні українському в угорській стороні є питання, то я вважаю, що це не правильно. Двостороння угода — це про повагу. І про те, чи бачиш ти мене на рівних", – сказав президент.

Нагадаємо, що Україна підписала вже до 30 таких двосторонніх безпекових угод з різними країнами.

7 листопада президент Зеленський прибув до Угорщини вперше за час повномасштабної війни.

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