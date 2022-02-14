З України не полетіла: опубліковане фото Олени Зеленської в Києві

Дружина президента перебувала на робочій зустрічі щодо підготовки "Жіночого Кварталу".
У Мережі з'явилося фото, яке підтверджує, що дружина президента України Олена Зеленська не виїжджала за кордон та перебуває в Києві.
Відповідне фото опубліковане в сторіс Студії "Квартал 95" в Instagram.
Олена Зеленська є авторкою "Жіночого Кварталу". На фото - робоча зустріч. На світлині також зображені автори "Жіночого Кварталу" Валерій Жидков, Олександр Пікалов, маркетинг-директорка Ніна Горбачова, генеральна продюсерка Ірина Пікалова.
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що ніби на тлі ймовірного російського військового вторгнення Олена Зеленська залишила Україну. Під час пресконференції 14 лютого президент Володимир Зеленський запевнив, що вся його родина перебуває в Україні.
"Моя сім'я завжди зі мною та з Україною. Це принципово для України та суспільства – бути тут", - сказав Зеленський.
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