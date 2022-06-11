"З Україною такого сценарію не буде": Єрмак заявив про провал з паспортами РФ у Херсоні

"З Україною такого сценарію не буде": Єрмак заявив про провал з паспортами РФ у Херсоні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив 11 червня, що роздавання окупантами в Херсоні російських паспортів провалюється.

Голова ОП висловив впевненість, що так само зазнають поразки й інші реконструкції минулого, які проводить Росія.

Про це Єрмак написав у Мережі.

"Роздача російських паспортів окупантами у Херсоні провалюється. Так проваляться й інші реконструкції минулого з побудовою срср 2.0, які намагається втілювати в життя росія", – йдеться в повідомленні.

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"З Україною такого сценарію не буде. Херсон – це Україна", – наголосив керівник президентського офісу.

Нагадаємо, 11 червня стало відомо, що по російський паспорт у Херсоні прийшли лише 23 особи, зокрема очільник окупаційної "адміністрації" Володимир Сальдо.

Херсон зараз - росіян в місті стає все більше!

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