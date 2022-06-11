Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"З Україною такого сценарію не буде": Єрмак заявив про провал з паспортами РФ у Херсоні

Дата публікації
Перегляди
275
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"З Україною такого сценарію не буде": Єрмак заявив про провал з паспортами РФ у Херсоні

Фото: Офіс президента України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив 11 червня, що роздавання окупантами в Херсоні російських паспортів провалюється.

Голова ОП висловив впевненість, що так само зазнають поразки й інші реконструкції минулого, які проводить Росія.

Про це Єрмак написав у Мережі.

"Роздача російських паспортів окупантами у Херсоні провалюється. Так проваляться й інші реконструкції минулого з побудовою срср 2.0, які намагається втілювати в життя росія", – йдеться в повідомленні.

"З Україною такого сценарію не буде. Херсон – це Україна", – наголосив керівник президентського офісу. 

Нагадаємо, 11 червня стало відомо, що по російський паспорт у Херсоні прийшли лише 23 особи, зокрема очільник окупаційної "адміністрації" Володимир Сальдо.

Херсон зараз - росіян в місті стає все більше!

Херсон зараз - росіян в місті стає все більше!

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація