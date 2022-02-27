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"З ядерною зброєю не буває переможців": в ООН зреагували на погрози Путіна

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"З ядерною зброєю не буває переможців": в ООН зреагували на погрози Путіна

Associated Press

Заради нашої безпеки терміново необхідні стриманість, деескалація і зниження ризику, заявили в організації.

Заступник генсека ООН – високий представник з питань роззброєння Ізумі Накаміцу нагадав російській владі, що з ядерною зброєю не буває переможців, а – лише жертви.

Про це Накаміцу написав у Мережі.

"Підвищення Російською Федерацією рівня ядерної боєготовності тільки збільшує ризик катастрофічного прорахунку. З ядерною зброєю не буває переможців. Тільки жертви. Заради нашої безпеки терміново необхідні стриманість, деескалація і зниження ризику", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін наказав своїм військовим керівникам перевести російські сили ядерного стримування в "особливий режим бойового чергування", посилаючись на "агресивні заяви" членів НАТО і масштабні санкції США й західних лідерів, накладені на нього та російські фінустанови.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що цей наказ є шаблоном поведінки Путіна через надумані Кремлем "загрози".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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