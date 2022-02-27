"З ядерною зброєю не буває переможців": в ООН зреагували на погрози Путіна

"З ядерною зброєю не буває переможців": в ООН зреагували на погрози Путіна

Заради нашої безпеки терміново необхідні стриманість, деескалація і зниження ризику, заявили в організації.

Заступник генсека ООН – високий представник з питань роззброєння Ізумі Накаміцу нагадав російській владі, що з ядерною зброєю не буває переможців, а – лише жертви.

Про це Накаміцу написав у Мережі.

"Підвищення Російською Федерацією рівня ядерної боєготовності тільки збільшує ризик катастрофічного прорахунку. З ядерною зброєю не буває переможців. Тільки жертви. Заради нашої безпеки терміново необхідні стриманість, деескалація і зниження ризику", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін наказав своїм військовим керівникам перевести російські сили ядерного стримування в "особливий режим бойового чергування", посилаючись на "агресивні заяви" членів НАТО і масштабні санкції США й західних лідерів, накладені на нього та російські фінустанови.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що цей наказ є шаблоном поведінки Путіна через надумані Кремлем "загрози".