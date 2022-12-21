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З'явилися нові фото історичної зустрічі Зеленського, Байдена і української делегації

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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1034
Час на прочитання
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© Джо Байден в Twitter
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© Facebook/Володимир Зеленський

Судячи зі світлин, зустріч відбувається у теплій і доброзичливій атмосфері.

У Мережі з'явилися нові фото зустрічі президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського.

На переговорах з української сторони, крім глави держави, беруть участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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З американської сторони, крім Байдена – держсекретар Ентоні Блінкен та радник із національної безпеки Джейк Салліван.

Також Володимир Зеленський зустрівся віч-на-віч з президентом США та його дружиною Джилл Байден.

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Зазначимо, що президент Зеленський та українська делегація вирішили прийти на зустріч у кежуал і військовому стилі одягу. Єрмак і Зеленський обрали мілітарі , тоді як Кулеба був одягнений у светр і зручні кросівки. 

Американська сторона навпаки традиційно віддала перевагу діловому стилі одягу. Що цікаво, краватку глава Білого дому обрав собі саме синьо-жовтого кольору. 

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Нагадаємо, Зеленський 21 грудня прибув до Вашингтона, на зустріч з Джо Байденом. Також глава держави має виступити в Конгресі.

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Дата публікації
Перегляди
1034
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