З'явилися нові фото історичної зустрічі Зеленського, Байдена і української делегації

Судячи зі світлин, зустріч відбувається у теплій і доброзичливій атмосфері.
У Мережі з'явилися нові фото зустрічі президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського.
На переговорах з української сторони, крім глави держави, беруть участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
З американської сторони, крім Байдена – держсекретар Ентоні Блінкен та радник із національної безпеки Джейк Салліван.
Також Володимир Зеленський зустрівся віч-на-віч з президентом США та його дружиною Джилл Байден.
Зазначимо, що президент Зеленський та українська делегація вирішили прийти на зустріч у кежуал і військовому стилі одягу. Єрмак і Зеленський обрали мілітарі , тоді як Кулеба був одягнений у светр і зручні кросівки.
Американська сторона навпаки традиційно віддала перевагу діловому стилі одягу. Що цікаво, краватку глава Білого дому обрав собі саме синьо-жовтого кольору.
Нагадаємо, Зеленський 21 грудня прибув до Вашингтона, на зустріч з Джо Байденом. Також глава держави має виступити в Конгресі.
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