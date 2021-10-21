З’явилося перше відео Саакашвілі за ґратами в’язниці: політик показав кілька жестів

“Спілкування” з прихильниками тривало кілька секунд.

У Мережі з’явилося перше відео, на якому експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, якому нещодавно грузинська прокуратура оголосила нове звинувачення у незаконному перетині кордону, вітає своїх прихильників з вікна камери у в'язниці міста Руставі.

Відповідні кадри опубліковано на Facebook-сторінці телеканалу “Мтаварі Архі”.

На відео Саакашвілі простягає руки крізь ґрати і складає їх "сердечком". Таке “спілкування” з прихильниками тривало кілька секунд, після чого політик підняв руку в прощальному жесті й зник із заґратованого вікна.

Нагадаємо, що своє рішення повернутись до Грузії Міхеїл Саакашвілі пояснив бажанням взяти участь в протестах після місцевих виборів. Проте, на батьківщині він одразу був затриманий. Після арешту він оголосив голодування і називає себе політв’язнем.

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