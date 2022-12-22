З'явилося відео переговорів Зеленського та Байдена: про що спілкувалися президенти

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Джозеф і Джилл Байден зустріли очільника української держави на ґанку Білого дому у Вашингтоні.

Володимир Зеленський подякував за запрошення й теплий прийом у колі справжніх друзів України. Від імені українського народу він висловив подяку Джозефу Байдену та всім американцям за величезну підтримку й лідерство, яке Сполучені Штати проявляють у допомозі Україні.

Лідер Сполучених Штатів відзначив хоробрість і рішучість, яку демонструє український народ у відстоюванні свого майбутнього. США продовжуватимуть забезпечувати можливість України захищатися, зокрема засобами ППО.

«І саме тому ми передаємо Україні батарею Patriot і навчимо ваших військових ефективно її використовувати», – повідомив Джозеф Байден.

Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що планує порушити, зокрема, теми реалізації української формули миру, посилення санкційного тиску на Росію, а також створення компенсаційного механізму та спеціального трибуналу.

Візит Зеленського у США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що це велика честь бути у США. "Я хотів прибути раніше, але не міг цього зробити через складну ситуацію. І оскільки я тут, це означає, що ми контролюємо ситуацію", - вважає він.

Також ТСН.ua зібрав для вас головні заяви Байдена і Зеленського. Найголовніше це те, що Україна не залишиться наодинці.

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