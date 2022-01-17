З'явилося відео штовханини в "Жулянах", де Порошенку намагалися вручити підозру

З "Жулян" Порошенко поїхав до Печерського суду.

П'ятий президент України Петро Порошенко, який 17 січня прилетів з Варшави до Києва, із затримкою та штовханиною пройшов прикордонний контроль під час повернення до України.

Про це свідчать відповідні відеокадри.

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На оприлюднених кадрах видно, що в аеропорту було чимало людей, зокрема, прикордонників та журналістів і його прибічників. Як свідчить відео, у момент, коли Порошенко спілкувався із працівницею Держприкордонслужби, позаду нього відбувалася штовханина, а слідчий ДБР намагався оголосити йому повістку до суду.

На відео чутно, як адвокат Порошенка, заявляє: "Шановний, ми вже маємо цю повістку".

Коли ж експрезидент намагався пройти аеропортом, у приміщенні утворилася тиснява, він нервово вигукнув крізь натовп:

"Дайте пройти, вб'єте журналістів, трясця вашій матері!" — висловився Порошенко.

Петро Порошенко на паспортному контролі в аеропорту

Сам Порошенко після виходу з аеропорту поскаржився, що прикордонники його "не впізнали" та "довго не віддавали паспорт".

Натомість Держприкордонслужба пояснила, що під час проходження Порошенком паспортного контролю прикордонники чітко дотримувалися норм законодавства. А заяви про спробу недопуску Порошенка до України там назвали "маніпуляціями від окремих осіб" і зазначили, що "кожна особа проходить визначені заходи прикордонного контролю, які тривають необхідну кількість часу".

З "Жулян" Порошенко поїхав до Печерського суду для участі у засіданні з обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, 20 грудня Державне бюро розслідувань офіційно підтвердило і опублікувало відео про вручення підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозру вручили у справі про так звану "вугільну держзраду".

Перед Новим року, 29 грудня, Печерський районний суд міста Києва розглянув заяву прокурора, якою той просив повернути на доопрацювання клопотання щодо тримання під вартою підозрюваного у державній зраді п'ятого президента Петра Порошенка.

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