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З'явилося відео, як напівоголеного Саакашвілі силоміць доправляли до в'язничної палати лікарні

З'явилося відео, як напівоголеного Саакашвілі силоміць доправляли до в'язничної палати лікарні

З'явилося відео, як напівоголеного Саакашвілі силоміць доправляли до в'язничної палати лікарні

Фото: скриншот з відео / Facebook / Міхеіл Саакашвілі

Водночас у пенітенціарній службі Грузії заявили, що колишній президент Міхеіл Саакашвілі здійснив напад на персонал тюремної лікарні.

У Мережі з'явилося відео, як експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, застосовуючи фізичне насилання, силою доправляли до нової виправної установи №18 у Глдані. 

Відповідне відео опублікував сам політик на сторінці у Facebook.

Як видно з кадрів, на вході до будівлі політик чіплявся за стіну, але натовп силовиків заштовхав його всередину. Після цього, тримаючи Сакашвілі за руки та ноги, силоміць занесли його до ліфта, а потім до палати. У палаті Саакашвілі вже був напівоголеним. У кімнаті він розлючений перекинув медобладнання. До допису під відко він написав: "No comments".

Водночас у пенітенціарній службі Грузії заявили, що колишній президент Міхеїл Саакашвілі здійснив напад на персонал тюремної лікарні та пошкодив медичне обладнання. Служба також розмістила відео інциденту.

"У зв'язку з великим суспільним інтересом ми публікуємо відеоматеріали, на яких відображено розміщення Міхеїла Саакашвілі, ув'язненого в ЛПУ № 18 для обвинувачених та засуджених, його приміщення до палати і той факт, що Саакашвілі здійснив фізичний напад на персонал та пошкодив медичне обладнання", - йдеться у повідомленні.

На інцидент відреагувала українська омбудсменка Людмила Денісова. Як вона стверджує, працівники виправної колонії завдали Саакашвілі тілесні ушкоддження. Відеозапис засвідчує факт катування та жорстокого поводження з Міхеілом, що є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Представники Спеціальної пенітенціарної служби Міністерства юстиції Грузії порушили статтю 7 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та статті 1 Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.

"Закликаю Комітет ООН проти катувань та Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню відреагувати на факт застосування тортур до громадянина України Міхеіла Саакашвілі під час поміщення до виправної установи №18 в місті Глдані. Звертаюся до Народного захисника Грузії Ніно Ломджарії ретельно розслідувати обставини порушення прав Саакашвілі та захист від катувань працівниками Спеціальної пенітенціарної служби", - заявила Людмила Денісова.

Від грузинської влади українська омбудсенка вимагає невідкладного переведення Міхеіла Саакашвілі до лікарні, яка відповідає стандартам надання меддопомоги. 

Нагадаємо, 1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування. Через погіршення здоров'я у понеділок, 8 листопада, Міхеіла Саакашвілі перевели з в'язниці №12 у Руставі до Глданської в'язничної лікарні №18.

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