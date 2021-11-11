З'явилося відео, як напівоголеного Саакашвілі силоміць доправляли до в'язничної палати лікарні

Водночас у пенітенціарній службі Грузії заявили, що колишній президент Міхеіл Саакашвілі здійснив напад на персонал тюремної лікарні.

У Мережі з'явилося відео, як експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, застосовуючи фізичне насилання, силою доправляли до нової виправної установи №18 у Глдані.

Відповідне відео опублікував сам політик на сторінці у Facebook.

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Як видно з кадрів, на вході до будівлі політик чіплявся за стіну, але натовп силовиків заштовхав його всередину. Після цього, тримаючи Сакашвілі за руки та ноги, силоміць занесли його до ліфта, а потім до палати. У палаті Саакашвілі вже був напівоголеним. У кімнаті він розлючений перекинув медобладнання. До допису під відко він написав: "No comments".

Водночас у пенітенціарній службі Грузії заявили, що колишній президент Міхеїл Саакашвілі здійснив напад на персонал тюремної лікарні та пошкодив медичне обладнання. Служба також розмістила відео інциденту.

"У зв'язку з великим суспільним інтересом ми публікуємо відеоматеріали, на яких відображено розміщення Міхеїла Саакашвілі, ув'язненого в ЛПУ № 18 для обвинувачених та засуджених, його приміщення до палати і той факт, що Саакашвілі здійснив фізичний напад на персонал та пошкодив медичне обладнання", - йдеться у повідомленні.

На інцидент відреагувала українська омбудсменка Людмила Денісова. Як вона стверджує, працівники виправної колонії завдали Саакашвілі тілесні ушкоддження. Відеозапис засвідчує факт катування та жорстокого поводження з Міхеілом, що є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Представники Спеціальної пенітенціарної служби Міністерства юстиції Грузії порушили статтю 7 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та статті 1 Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.

"Закликаю Комітет ООН проти катувань та Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню відреагувати на факт застосування тортур до громадянина України Міхеіла Саакашвілі під час поміщення до виправної установи №18 в місті Глдані. Звертаюся до Народного захисника Грузії Ніно Ломджарії ретельно розслідувати обставини порушення прав Саакашвілі та захист від катувань працівниками Спеціальної пенітенціарної служби", - заявила Людмила Денісова.

Від грузинської влади українська омбудсенка вимагає невідкладного переведення Міхеіла Саакашвілі до лікарні, яка відповідає стандартам надання меддопомоги.

Нагадаємо, 1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування. Через погіршення здоров'я у понеділок, 8 листопада, Міхеіла Саакашвілі перевели з в'язниці №12 у Руставі до Глданської в'язничної лікарні №18.

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