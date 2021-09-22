З’явилося відео з місця замаху на Шефіра: стрілянина сталася біля супермаркету, більшість куль припала на бік водія

З’явилося відео з місця замаху на Шефіра: стрілянина сталася біля супермаркету, більшість куль припала на бік водія

В автомобіль було випущено близько 10 куль з автоматичної зброї.

У Мережі з’явилося відео з місця замаху на першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра під Києвом.

На оприлюднених кадрах видно, що стрілянина сталася на стоянці біля супермаркету. Також помітно, що більшість випущених зловмисниками куль поцілила у водійські дверцята.

Нагадаємо:

В автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра 22 вересня близько 10-ї години ранку неподалік від села Лісники стріляли невідомі . В автомобіль влучило понад десять куль , у результаті чого поранення отримав водій транспортного засобу. На місті працюють слідчо-оперативні групи поліції. Триває спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників.

. , у результаті чого поранення отримав водій транспортного засобу. На місті працюють слідчо-оперативні групи поліції. Триває спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників. Щодо мотивів злочину, експерт з питань держбезпеки, генерал-майор СБУ Василь Вовк заявив - треба шукати ображених людей серед так званих олігархів та "рішал". Перший помічник Сергій Шефір, очевидно, мав вплив на ситуацію із державним бюджетом України. І його певні рішення могли не сподобатися.

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