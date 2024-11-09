З'явився черговий "мирний план" Трампа щодо України: що про нього відомо

Обраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість створення 800-мильної буферної зони між російськими та українськими військами, яку патрулюватимуть європейські та британські військові.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph, посилаючись на джерела в команді Трампа.

За інформацією видання, план передбачає заморожування конфлікту по нинішній лінії фронту. В обмін на це Україна має відкласти вступ до НАТО на 20 років. При цьому США обіцяють продовжувати постачання зброї Україні для стримування подальшої російської агресії.

Примітно, що США не планують ані надавати війська для патрулювання буферної зони, ані фінансувати цю місію.

"Ми можемо провести навчання та іншу підтримку, але ствол зброї буде європейським. Ми не посилаємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми за це не платимо. Залучіть до цього поляків, німців, англійців і французів", - заявив член команди Трампа.

Володимир Путін уже відреагував на перемогу Трампа, заявивши про готовність до діалогу. Виступаючи в Сочі, він підкреслив, що пропозиції Трампа "про бажання відновити відносини з Росією, допомогти подолати українську кризу заслуговують уваги".

Проте експерти вказують на серйозні проблеми такого плану. Президент України Володимир Зеленський уже попередив, що будь-які спроби умиротворити Росію означатимуть "самогубство" для Європи.

"Не варто мати ілюзій, що справедливий мир можна купити, проявивши слабкість. Мир — нагорода лише для сильних", - наголосив український лідер.

Європейські лідери також висловлюють занепокоєння. Президент Франції Еммануель Макрон закликав Європу писати власну історію, а не підкорятися рішенням інших. Своєю чергою, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на необхідності європейської єдності.

Існують і альтернативні варіанти плану. Зокрема, віце-президент від Трампа Джей Д. Венс пропонує залишити Росії окуповані території в обмін на український нейтралітет. Інший план, представлений радниками Трампа Кітом Келлогом і Фредом Флейцем, передбачає скорочення допомоги Україні, якщо вона відмовиться від переговорів.

Український політолог Володимир Фесенко вважає, що Київ може погодитися на відтермінування вступу до НАТО в обмін на серйозні гарантії безпеки, подібні до американських угод з Південною Кореєю та Ізраїлем.

Однак російська сторона, схоже, має більш амбітні плани. За словами російського політичного оглядача Дмитра Треніна, Кремль вимагатиме не лише визнання "нових територіальних реалій", але й поступок щодо майбутнього політичного устрою України, її військового потенціалу та геополітичного статусу.

Остаточний вибір плану значною мірою залежатиме від майбутнього складу адміністрації Трампа. Якщо Пентагон очолить колишній держсекретар Майк Помпео, він може протистояти угоді, яка виглядатиме як перемога Росії. Натомість Річард Греннелл, колишній посол США в Німеччині, підтримує ідею "автономних зон" в Україні, що нагадує провальні Мінські угоди.

Тим часом британський політик Джордж Осборн заявив, що без підтримки США Європа не зможе продовжувати допомагати Україні.

"Чи реально очікувати повної перемоги України, повного витіснення Росії з української території? Гинуть не наші діти", - заявив він.

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal також написало, що план Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні передбачає заморожування конфлікту за нинішньою лінією фронту. Це може спонукати росіян до активніших бойових дій.

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