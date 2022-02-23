З'явився текст указу про запровадження надзвичайного стану в Україні: що він передбачає

З'явився текст указу про запровадження надзвичайного стану в Україні: що він передбачає

Текст відповідного указу з'явився на сайті парламенту.

На сайті Верховної Ради опублікували текст указу президента Володимира Зеленського щодо запровадження в Україні надзвичайного стану на тлі загострення загрози нового російського вторгнення. НС має бути запроваджено від півночі 24 лютого на 30 діб.

Текст відповідного указу з'явився на сайті парламенту.

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Вводити надзвичайний стан пропонується від 00.00 24 лютого терміном на 30 діб. Згідно з документом, запровадити НС пропонується на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської та Чернівецької областей, а також у Києві.

За документом, головам обласних, КМДА буде доручено утворити оперативні штаби на чолі з головами обласних, КМДА для координації дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій із запровадження i здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану, до складу яких включити представників СБУ, центральних органів виконавчої влади, які забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері захисту та охорони державного кордону, громадського порядку та цивільного захисту, військової служби правопорядку у ЗСУ, державного агентства України з управління зоною відчуження та місцевих органів виконавчої влади i органів місцевого самоврядування.

Силовикам та центральним органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є утворені військові формування, потрібно буде забезпечити сприяння у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму надзвичайного стану.

Згідно з опублікованим документом, на територіях, де введуть НС, пропонується:

Встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування територією, де вводиться надзвичайний стан (за потреби).

Обмеження руху транспортних засобів та їхній огляд (за потреби).

Посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства.

Заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом.

Заборона страйків.

Тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов'язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових житлових приміщень.

Запровадження комендантської години (заборона перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи у встановлені години доби, за потреби).

Перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках - проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та житла громадян.

Заборона призовникам, військовозобов'язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління та/або регіонального органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої рохзвідки України.

Заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку.

Регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів, заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів та радіовипровінювальних пристроїв особистого і колективного користування.

Особливі правила користування зв'язком та передавання інформації через комп'ютерні мережі (за потреби).

Порушення у порядку, визначеному Конституцією і законами України, питання про заборону діяльності політичних партій, громадських організацій в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

огляд громадян та майна;

заборона на виготовлення та розповсюдження інформації;

регулювання теле- та радіоцентрів

Своєю чергою, народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив , що "текст указу не до кінця відповідає тому, що погоджено під час політичних консультацій". За його словами, найбільші дискусії тривають за цими пунктами:

Також, як розповів нардеп журналістам, фінального тексту указу народні депутати поки не бачили.

Крім того, лідер фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія зареєстрував проєкт постанови про організацію роботи Верховної Ради в умовах надзвичайного та/або воєнного стану. Документ встановлює правила і процедури, згідно з якими парламент здійснює свою роботу в режимі постійних пленарних засідань.

Голова підкомітету з питань регламенту Верховної Ради України Павло Фролов уточнив в Telegram, що регламентний комітет рекомендував ВРУ ухвалити в цілому проєкт постанови. Згідно з документом, під час надзвичайного/воєнного стану пленарні засідання Ради у комітетські тижні та тижні роботи в округах будуть проводитися за пропозицією погоджувальної ради.

Її засідання за потреби скликатиме голова ВРУ або перший заступник чи заступник очільник, який виконує його обов’язки. Проєкт постанови будуть розглядати увечері 23 лютого на позачерговому засіданні Верховної Ради одразу після розгляду указу про запровадження надзвичайного стану.

Слід зауважити, що надзвичайний стан — це тимчасовий правовий режим, який передбачає певне обмеження прав і свобод людей в умовах кризових подій. Його запроваджують за погодження Ради нацбезпеки та оборони, яка звертається до президента, після чого відповідне рішення голосує Верховна Рада. Термін дії надзвичайного стану — від 30 до 60 днів з можливістю подовження.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони (РНБО) просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан на всій території, крім Луганської та Донецької областей. Які обмеження можуть діяти - більше читайте тут.

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