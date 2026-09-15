З Єрмака зняли електронний браслет через «загрозу для життя»: подробиці

Андрій Єрмак. / © Getty Images

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Вищий антикорупційний суд подовжив термін дії процесуальних обов’язків, покладених на ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака, якого підозрюють в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Водночас з політика зняли електронний браслет.

Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.

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«Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП і подовжив термін дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього керівника Офісу пезидента України на 60 днів», — йдеться у повідомленні.

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Підозрюваний і надалі зобов’язаний:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора або суду;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора та суд про зміну місця проживання чи роботи;

не залишати межі населених пунктів, визначених судом;

здати на зберігання до відповідних державних органів паспорт для виїзду за кордон, дипломатичні паспорти та інші документи, що дають право на перетин держкордону;

не спілкуватися з особами, які містяться в ухвалі слідчого судді, зокрема іншими підозрюваними і свідками, щодо обставин, зазначених у повідомленні про підозру.

Водночас, зазначається, що ВАКС зняв з Андрія Єрмака електронний браслет після висновка незалежного медичного спеціаліста

«Відповідно до пояснень, подальше носіння електронного засобу контролю може становити загрозу для життя і здоров’я особи. Ця обставина стала однією з підстав, з яких ВАКС відмовив у подовженні цього процесуального обов’язку», — пояснили в антикорупційному суді.

Підозра Єрмаку — що відомо

У травні НАБУ повідомило про оголошення підозри ексголові Офісу президента за статтею «легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі). Вона передбачає позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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Згодом у справі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн.

Після арешту за Єрмака почали вносити мільйони застави і вже за кілька днів він вийшов із СІЗО на свободу.

У серпні суд пом’якшив запобіжний захід Єрмаку. Зокрема, суддя розширив обмеження на його пересування у низці областей, необхідність виїзду до яких підозрюваний обґрунтовував своєю участю в проєкті з надання правової допомоги військовослужбовцям.

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