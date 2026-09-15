ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
212
Час на прочитання
2 хв

З Єрмака зняли електронний браслет через «загрозу для життя»: подробиці

Єрмаку продовжили процесуальні обов’язки, але електронний браслет з політика зняли.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Андрій Єрмак.

Андрій Єрмак. / © Getty Images

Вищий антикорупційний суд подовжив термін дії процесуальних обов’язків, покладених на ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака, якого підозрюють в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Водночас з політика зняли електронний браслет.

Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.

«Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП і подовжив термін дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього керівника Офісу пезидента України на 60 днів», — йдеться у повідомленні.

Підозрюваний і надалі зобов’язаний:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора або суду;

  • повідомляти слідчого (детектива), прокурора та суд про зміну місця проживання чи роботи;

  • не залишати межі населених пунктів, визначених судом;

  • здати на зберігання до відповідних державних органів паспорт для виїзду за кордон, дипломатичні паспорти та інші документи, що дають право на перетин держкордону;

  • не спілкуватися з особами, які містяться в ухвалі слідчого судді, зокрема іншими підозрюваними і свідками, щодо обставин, зазначених у повідомленні про підозру.

Водночас, зазначається, що ВАКС зняв з Андрія Єрмака електронний браслет після висновка незалежного медичного спеціаліста

«Відповідно до пояснень, подальше носіння електронного засобу контролю може становити загрозу для життя і здоров’я особи. Ця обставина стала однією з підстав, з яких ВАКС відмовив у подовженні цього процесуального обов’язку», — пояснили в антикорупційному суді.

Підозра Єрмаку — що відомо

У травні НАБУ повідомило про оголошення підозри ексголові Офісу президента за статтею «легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі). Вона передбачає позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згодом у справі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн.

Після арешту за Єрмака почали вносити мільйони застави і вже за кілька днів він вийшов із СІЗО на свободу.

У серпні суд пом’якшив запобіжний захід Єрмаку. Зокрема, суддя розширив обмеження на його пересування у низці областей, необхідність виїзду до яких підозрюваний обґрунтовував своєю участю в проєкті з надання правової допомоги військовослужбовцям.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie