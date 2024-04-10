З законопроєкту про мобілізацію викинули фінансове заохочення тих, хто на фронті – нардеп

Аргумент – немає грошей. І це на тлі того, що деякі народні депутати "хотіли взяти з бюджету на програму кешбеку".

Комітет парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки вилучив із законопроєкту про мобілізацію норми про фінансове заохочення тих, хто вже воює на фронті.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"До речі про кешбек за бюджетні гроші. Вчора з законопроєкту про мобілізацію викинули в останню мить норми про фінансове заохочення тих, хто вже на фронті. Вони були схвалені, але в останню мить прибрали", – йдеться в заяві політика.

За його словами, для такого кроку був озвучений єдиний аргумент – немає грошей. Це була позиція уряду.

"Так ось, ці заходи в рік вартували не більше ніж 20-40 млрд грн, які наші "генії економічної думки" в особі Свириденко, Шурми і інших хотіли взяти з Бюджету на програму кешбеку. Абсолютно популістичну історію", – висловився Железняк.

Він обурився, що на військових парламент ці гроші не зміг знайти, а "щоб просто спустити в трубу і хтось собі пару постів ще написав, маємо виділити 20-40 млрд грн?!"

Нагадаємо, напередодні безпековий комітет Верховної Ради підготував текст законопроєкту про мобілізацію до другого читання. Його розгляд може розпочатися в сесійній залі вже 10 квітня. Стало відомо, які головні норми залишилися в документі.

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