"З занепокоєнням стежить за погіршенням ситуації": у ЄС прокоментували переміщення російських військ поблизу українського кордону

"З занепокоєнням стежить за погіршенням ситуації": у ЄС прокоментували переміщення російських військ поблизу українського кордону

Можливе відновлення нарощування Росією військових сил поблизу кордону з Україною, у разі підтвердження, викликатиме тривогу.

Європейський Союз із занепокоєнням стежить за погіршенням безпекової ситуації на сході України та діями Російської Федерації поблизу українського кордону та на Кримському півострові.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ, - пише Укрінформ.

"Минуло понад сім років з моменту початку актів агресії Росії на сході України та незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, які продовжують становити серйозну загрозу європейському порядку безпеки. Ось чому Європейський Союз продовжує із занепокоєнням стежити за нинішнім погіршенням безпекової ситуації в Україні та діями Росії поблизу кордонів України та на Кримському півострові", - сказано у заяві.

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Також ЄС заявили, що у цьому контексті повідомлення про можливе відновлення нарощування Росією військових сил поблизу кордону з Україною, у разі підтвердження, викликатиме тривогу.

"Ми продовжимо стежити за розвитком подій у тісному діалозі з нашими однодумцями. Хочемо нагадати Росії про її зобов’язання за Віденським документом щодо прозорості переміщення військ та про рекомендації, висловлені державами-учасницями на спільному засіданні Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва 14 квітня", - заявили в Євросоюзі.

Також ЄС висловили глибоке занепокоєння з приводу присутності російської військової техніки та особового складу на суверенній території України.

"СММ часто повідомляє про російську військову техніку в непідконтрольних уряду районах. Ці звіти підкреслюють необхідність більшої прозорості щодо того, що відбувається на непідконтрольних уряду України ділянках українсько-російського державного кордону", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше це видання з посиланням на звіт оборонно-розвідувальної компанії Janes повідомило, що Кремль продовжує стягувати війська і техніку до українських кордонів. Зокрема, до Воронезької області РФ прибув, щонайменше, один батальйон російських танків Т-80У.

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