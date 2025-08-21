За 2 тижні ситуація щодо війни проясниться?: Трамп готує "зміну тактики"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що за 2 тижні ситуація з врегулюванням війни в Україні проясниться. Він не виключає, що буде змушений «змінити тактику».

Про це пише Clash Report.

«Ми дізнаємося протягом двох наступних тижнів, чи буде мир в Україні. Після цього, можливо, доведеться обрати іншу тактику», — сказав він.

Трамп також похвалив Зеленського, що під час зустрічі у Вашингтоні той «виглядав дуже добре».

«Він (Зеленський — Ред.) виглядав дуже добре. Він там активно працює. Це важка війна», — сказав президент США.

Зауважимо, що Трамп уже далеко не вперше ставить схожі «дедлайни» щодо завершення війни в Україні.

Раніше Трамп заінтригував новою заявою, розкритикувавши свого попередника Байдена за заборону бити американською зброєю вглиб РФ.

Також The Guardian повідомило, що Трамп поки що вирішив відійти від мирних перемовин між Росією та Україною.