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"За – 277 голосів": Рада підтримала звільнення Лазебної з посади міністерки соціальної політики

"За – 277 голосів": Рада підтримала звільнення Лазебної з посади міністерки соціальної політики

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"За – 277 голосів": Рада підтримала звільнення Лазебної з посади міністерки соціальної політики

Фото: Мінсоцполітики

Верховна Рада звільнила Марину Лазебну з посади міністерки соцполітики.

Верховна Рада України проголосувала за звільнення Марини Лазебної з посади міністерки соціальної політики. Рішення підтримали 277 народних депутатів.  

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.  

"Рада звільнила Марину Лазебну з посади міністра соціальної політики України – 277 голосів депутатів", - йдеться у повідомленні.

Також, за його словами, голосування за призначення Оксани Жолнович на посаду міністра соцполітики "відбудеться скоро, але не сьогодні".

Нагадаємо, напередодні міністерка соціальної політики Марина Лазебна написала заяву про відставку. Лазебна очолювала посаду понад 2 роки. Вона була призначена 4 березня 2020 року. Перед цим вона була головою Державної соціальної служби України.

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