За антисемітизм в Україні саджатимуть до в’язниці: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Президент Володимир Зеленський 14 квітня підписав закон, що запроваджує суворе кримінальне покарання за прояви антисемітизму в Україні. Тепер за розпалювання ворожнечі до євреїв можна отримати реальний термін ув’язнення.

Про це свідчить інформація у картці закону на сайті парламенту.

Зеленський підписав Закон №2037-ІХ (законопроєкт №5110), який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму. Відповідні зміни Верховна Рада ухвалила ще у лютому 2022 року.

Реклама

Документ доповнює статтю 161 Кримінального кодексу України нормами, що встановлюють відповідальність за антисемітські дії.

Покарання за антисемітизм в Україні

Зокрема, за такі правопорушення передбачено покарання у вигляді:

штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

або обмеження волі на строк до п’яти років,

або позбавлення волі до трьох років із можливим обмеженням права обіймати певні посади чи займатися окремими видами діяльності строком до трьох років.

Якщо ж такі дії супроводжуються насильством, обманом або погрозами, чи здійснюються службовою особою, санкції посилюються:

передбачено штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів,

або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років із можливим додатковим покаранням.

У разі, коли правопорушення вчиняються організованою групою або призводять до тяжких наслідків, покарання становитиме від п’яти до восьми років ув’язнення.

Реклама

До слова, торік Зеленський підписав закон про засади державної політики національної пам’яті, що визнає її частиною нацбезпеки. Документ узаконивв терміни «війна за Незалежність України», «рашизм» (як гібридну тоталітарну ідеологію РФ), «історична антиукраїнська пропаганда» та «злочини проти Українського народу». Закон також запровадивв 10-річний мораторій на зміну нових назв, спростив механізм деколонізації через голів громад/ОДА та прирівняв нагороди УНР і УГВР до державних.