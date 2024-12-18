За атаками на Фонд Притули стояли росіяни і структури Порошенка, — OSINT-спільнота Molfar

Основні цілі атак — зниження обсягів фінансової підтримки армії, підрив довіри до волонтерів як до важливої опори українського суспільства та дискредитація України в очах міжнародної спільноти через створення хибного уявлення про неефективність громадських ініціатив.

Аналітики OSINT-спільноти Molfar оприлюднили аналіз інформаційних атак щодо пʼяти найбільших українських благодійних фондів, котрі займаються зборами на потреби Сил безпеки та оборони України. Серед них — благодійний фонд Сергія Притули. У звіті проаналізовано атаки від 20 лютого 2022 року до жовтня 2024 року та одна у листопаді цього року.

“В результаті аналізу можемо простежити, що на благодійний фонд Сергія Притули здійснюються атаки від персоналій чи ботів, котрі, імовірно, можуть мати прихильність до російських структур та, імовірно, партії "ЄС", а також атаки, прихильні до невстановлених структур”, — йдеться у звіті від Molfar.

У звіті зазначається, що основними цілями атак є зниження обсягів фінансової підтримки, яка надходить на потреби армії, підрив довіри до волонтерів як до важливої опори українського суспільства та дискредитація України в очах міжнародної спільноти через створення хибного уявлення про неефективність громадських ініціатив.

У звіті також проаналізовані атаки на інші волонтерські платформи. Серед них — платформа United24, "Повернись живим", фонд Сергія Притули, KSE Foundation та фонд Петра Порошенка разом з ГО "Солідарна справа громад".