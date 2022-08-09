За будь-яких обставин Україна ніколи не забуде про жодну свою окуповану територію - Кулеба

МЗС активно працює над підготовкою другого саміту Міжнародної Кримської платформи, який має відбутися на 23 серпня, та щодня отримує підтвердження від країн-партнерів про участь у цьому форумі.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в ефірі телемарафону, - пише Укрінформ.

«Зарано розкривати всі карти, ми в процесі. Але можу сказати, що нові підтвердження від країн про те, що вони приєднаються до саміту, надходять щодня», - зауважив глава МЗС.

Найважливішим є факт проведення саміту Кримської платформи, навіть в онлайн-форматі в умовах війни.

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«Сигнал, який ми надсилаємо світові проведенням цього саміту, дуже простий: за будь-яких обставин, Україна ніколи, за жодних умов, не забуде про жодну свою окуповану територію, зокрема про Крим», - резюмував Кулеба.

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