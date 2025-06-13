Працівників ТЦК пропонують саджати за "бусифікацію" : до Верховної Ради подали законопроєкт

ТЦК

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В Україні пропонують запровадити кримінальну відповідальність для співробітників ТЦК за застосування сили та інші порушення під час мобілізації. Законопроєкт, поданий до Верховної Ради, має на меті припинити випадки перевищення повноважень та «бусифікації».

Про це повідомляє Народний депутат України Олексій Гончаренко.

Які покарання передбачає законопроєкт?

Законопроєкт пропонує доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею, що передбачатиме такі види відповідальності:

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За невикликання швидкої допомоги або затримку її виклику, якщо це призвело до значної втрати працездатності (більше 25%) або смерті людини.

Штраф: до 100 тисяч прожиткових мінімумів.

Виправні роботи: до 2 років.

Обмеження волі: від 2 до 4 років.

Позбавлення волі: до 3 років (у разі смерті).

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За застосування фізичної сили, пошкодження або знищення майна громадян під час мобілізаційних заходів.

Штраф: від 100 тисяч до 250 тисяч прожиткових мінімумів.

Виправні роботи: до 2 років.

Обмеження волі: до 2 років.

Додатково: компенсація за пошкоджене майно, пониження у званні, заборона обіймати певні посади на термін від 1 до 3 років.

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За погрози вбивством, завдання тілесних ушкоджень або побоїв.

Обмеження волі: від 1 до 3 років.

Тримання у дисциплінарному батальйоні: до 2 років (якщо це призвело до повної втрати працездатності, з компенсацією повного лікування).

Позбавлення волі: від 3 до 7 років.

Додатково: пониження у званні (на 1-3 ступені), заборона обіймати певні посади (до 3 років), або позбавлення звання та заборона обіймати посади (від 3 до 5 років).

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Нагадаємо, В Одесі чоловік, тікаючи від представників територіального центру комплектування (ТЦК), поранив військовослужбовця ножем.

За даними очевидців, чоловік тікав від представників ТЦК. Його спочатку затримали, але в якийсь момент він дістав ніж і завдав удару. Постраждалого військового госпіталізували, а нападника — доправили до відділку поліції.