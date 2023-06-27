За час блокади загарбники зруйнували 50% всього житлового фонду Маріуполя

Двох багатоповерхівок у центрі Маріуполі більше немає на мапі міста.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Окупанти не зупиняються у роботі зі знесення будинків маріупольців. Так, нещодавно знесли два будинки по проспекту Металургів, 77 та 79. Тепер замість квартир та життя – руїни.

За час блокади загарбники зруйнували 50% всього житлового фонду міста. Понад 300 будинків знесли повністю вже після окупації. При цьому чимало маріупольців борються за те, щоб їх домівки залишили цілими, адже вони продовжують там жити.

Так виглядає життя в Маріуполі – постійна боротьба за своє житло.

Тим часом у Маріуполі на Донеччині панічні настрої. Так, у місті закриваються обмінники, у магазинах – кілометрові черги.

Нагадаємо, у Маріуполі 23 червня пролунав вибух внаслідок якого були ліквідовані чотири офіцери російської армії.

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