За Чернишова внесено заставу: очікується звільнення з СІЗО - "Схеми"

Олексій Чернишов / © Facebook-сторінка Олексія Чернишова

19 листопада за колишнього віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова внесли заставу у сумі понад 51 млн гривень.

Про це повідомляють джерела у правоохоронних органах, пишуть "Схеми".

Журналісти отримали інформацію від правоохоронців, що заставу за Чернишова сплатили дві фізичні особи — по 30 млн грн і 21,6 млн грн, і вже ввечері 19 листопада він зможе залишити СІЗО.

За словами журналіста Михайла Ткача, заставу за Чернишова внесли Андрій Процик та Ірина Федорович.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олексій Чернишов опинився у центрі гучного корупційного скандалу, пов’язаного з організацією масштабної схеми «відкатів» у державному енергетичному секторі. Сам колишній віцепрем’єр заперечує свою причетність до цих корупційних схем у НАЕК «Енергоатом». Раніше також повідомлялося, що його розкішні маєтки у Козині під Києвом могли бути пов’язані зі справою під назвою «Мідас».

18 листопада колишньому віцепрем’єр-міністрові Олексію Чернишову обрали запобіжний захід.