За день до нападу Росії записав відеопривітання з Днем радянської армії: ДБР оголошує Іллю Киву в міжнародний розшук

За день до нападу Росії записав відеопривітання з Днем радянської армії: ДБР оголошує Іллю Киву в міжнародний розшук

10 березня Киві обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Державне бюро розслідувань хоче оголосити проросійського народного депутата Іллю Киву, підозрюваного у державній зраді, у міжнародний розшук. Слідчі ДБР уже зібрали необхідний пакет документів, який найближчим часом буде скеровано до закордонних колег.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, 10 березня 2022 року задовольнили клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого Управління Державного бюро розслідувань та обрав Киві запобіжний захід у виді тримання під вартою.

"За день до нападу Росії на територію України Ілля Кива записав відеопривітання з Днем радянської армії і озвучив потребу у визволенні України. Сам Кива зараз перебуває за кордоном. Партія, до якої він належав – "Опозиційна платформа – За життя", 3 березня виключила його зі своїх лав", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора повідомив Іллі Киві про підозру у державній зраді і порушенні територіальної цілісності.