За девʼять років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь - Залужний

У річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну головнокомандувач звернувся до українців з заявою.

Про це йдеться у повідомленні у соцмережах.

«Звичайні люди. Звичайні Герої. Серед нас. З нами в строю. Це люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої оселі і свою державу від ворожої неспровокованої та невиправданої агресії. Це люди, які зараз, у цю хвилину, бʼють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі, рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна допомогти», - йдеться в повідомленні.

«За девʼять років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, бо памʼятаємо приклади незламності оборонців ДАПу й Азовсталі», - переконаний Залужний.

«Дякую вам, українці! Усім, хто служить у лавах Збройних Сил та інших складових сил оборони України, - повага і глибока вдячність. Усім, хто допомагає, підтримує, вірить - доземний уклін. Усім полеглим за свободу - Вічна Памʼять і шана. Ми вистоїмо. І переможемо!», - резюмував український генерал.

Нагадаємо, що раніше до річниці повномасштабної війни в Україні президент Володимир Зеленський звернувся до нації.

Раніше український президент зауважив, що 24 лютого 2023 року мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий.

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