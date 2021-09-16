За допомогою "Північного потоку-2” Росія нав’язує свої правила гри для всієї Європи

Постачання газу до країн ЄС Кремль використовує як інструмент агресивної зовнішньої політики.

У Російській Федерації передбачено, що паливно-енергетичний сектор повинен бути інструментом внутрішньої та зовнішньої політики. Упродовж останніх 30 років він став потужнішим та агресивнішим.

Таку думку висловив 16 вересня у ток-шоу "Право на владу" на 1+1 генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

За його словами, "Північний потік-2" - це один із тих кроків, які вживає РФ, щоб нав'язати свої правила гри не тільки для України, а й для всієї Європи. Щодо України російський газовий монополіст зайняв жорстку позицію щодо зменшення обсягів транзиту.

За даними “Оператора ГТС України”, на початку цього року "Газпром" знизив транзит через Україну майже на 33%: зі 180 млн/добу до 124 млн/добу. А від вересня транзит додатково зменшили до 109 млн/добу. Це якраз відповідає тому контракту, який наразі є - 40 млрд кубометрів газу на місяць.

“Спочатку був "Ямал", потім "Північний потік-1", потім "Турецький потік" - і вже фактично з того транзиту, що у нас був, 140 млрд і 110 млрд, у нас залишилось тільки 40 млрд”, - повідомив Сергій Макогон.

Відмова використовувати українську газотранспортну систему у той час, коли перебували на ремонті інші газогони, на його думку, вказує на те, що Кремль використовує транзит газу як шантаж.

“Ми кожен день пропонуємо наші додаткові потужності у обсязі, порівняному з потужностями "Північний потік-2". Ми кажемо: "У нас є ці потужності. Приходьте до нас, купуйте - ми готові транзитувати додаткові обсяги газу". Тому мені читати заяви пана Пєскова стосовно того, що якщо буде "Північний потік-2", буде постачання газу... Ми розуміємо, що це шантаж”, - стверджує Сергій Макогон.

За його словами, Росія ставить Європу перед дуже складним вибором: ціна на газ або європейські цінності.

"Газпром" знизив транзит через Україну майже на 33%", - Сергій Макогон

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