За екскерівника Держприкордонслужби Дейнека внесли заставу

Сергій Дейнеко

За колишнього очільника Державної прикордонної служби генерал-лейтенанта Сергія Дейнека, якого підозрюють у причетності до незаконного обігу тютюнових виробів, було внесено заставу.

Про це повідомила Українська правда, посилаючись на пресслужбу ВАКС.

Суд уточнив, що визначену заставу у розмірі 10 мільйонів гривень перерахували 2 лютого, при цьому кошти внесла інша особа, а не сам фігурант справи.

Що відомо про справу Сергія Дейнека

Сергій Дейнеко фігурує у кримінальному провадженні, відкритому за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями під час його перебування на посаді голови Державної прикордонної служби України.

За версією слідства, у період його керівництва окремі підрозділи ДПСУ могли бути залучені до схем незаконного переміщення тютюнових виробів через державний кордон. Правоохоронці вважають, що йдеться про системну діяльність, яка могла здійснюватися з використанням службового становища та прикриття з боку керівництва.

Слідчі припускають, що дії посадових осіб сприяли безперешкодному транспортуванню сигарет поза митним контролем, унаслідок чого держава могла зазнати значних фінансових втрат.

Сам Дейнеко свою вину заперечує та заявляє про політичну вмотивованість обвинувачень. Після оголошення підозри він з’явився до суду для обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Державній прикордонній службі спростовували інформацію про нібито звільнення Дейнека за станом здоров’я. Також відомо, що після завершення роботи в ДПСУ він обіймав посаду радника міністра внутрішніх справ України.