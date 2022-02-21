За фактами мобілізації жителів Донбасу і примусового вивезення цивільних до РФ в Україні розпочато кримінальні провадження

За фактами мобілізації жителів Донбасу і примусового вивезення цивільних до РФ в Україні розпочато кримінальні провадження

За словами Венедіктової, такі дії окупаційних адміністрацій є незаконними.

Окупаційні адміністрації на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей протягом останніх днів здійснюють незаконне переміщення населення до РФ, а чоловіків, навпаки, не випускають, примушуючи до вступу до лав так званих "збройних сил ЛНР і ДНР".

За цими фактами Луганська та Донецька обласні прокуратури вже зареєстрували кримінальні провадження щодо порушення законів та звичаїв війни (ч.1. ст. 438 КК України), повідомила у понеділок, 21 лютого, генпрокурорка Ірина Венедіктова.

"Під виглядом так званої "евакуації", для якої немає жодних підстав, здійснюється фактично депортація українських громадян, які є цивільними особами, на територію Російської Федерації. Серед них незахищені категорії наших громадян: діти-сироти, учні інтернатів, пацієнти психоневрологічних лікувальних закладів", - написала вона на сторінці у Facebook.

За словами генпрокурорки, уі дії призводять до порушення положень ст. 49 Женевської конвенції (ІV) про захист жертв війни від 1949 року та ст. 85 (4)(а) Додаткового протоколу 1 до Женевських конвенцій, і є воєнними злочинами.

"Водночас ватажки "ЛНР" та "ДНР" примушують мешканців ставати на військовий облік, приймати присягу на вірність окупаційній адміністрації, присвоюючи їм "військові звання". Мешканцям надсилають "повістки", погрожуючи кримінальною відповідальністю за ухилення від вступу до їхніх лав. Також відбуваються незаконні затримання посеред вулиць та примусову доставку до "призовних пунктів", - зазначила Венедіктова.

За її словами, такі дії окупаційних адміністрацій є незаконними. Це серйозне порушення норм міжнародного гуманітарного права, передбачених, зокрема, статтями 51, 147 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та визнаються воєнними злочинами.

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"Такі дії вчиняються окупаційними адміністраціями не вперше. Органами прокуратури вже здійснюються процесуальне керівництво в кримінальних провадженнях за аналогічними фактами. 4 лютого 2022 року, зокрема, вже було повідомлено про підозру «начальнику відділу військового комісаріату ЛНР по Жовтневому та Ленінському районах» за ч.1 ст. 438, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України", - зазначила вона.

Разом з тим, на фоні останніх подій окупаційні адміністрації активізували незаконну діяльність з примушування до вступу в так звані "збройні сили ЛНР та ДНР."

"Особи, які не бажають вступати до незаконних збройних формувань є жертвами міжнародного злочину та потребують відповідного захисту від кримінального правопорушення. Стаття 51 Женевської Конвенції IV передбачає, що особи, що перебувають під захистом, не можуть бути примушені виконувати будь-яку роботу, що передбачала б їхню участь у воєнних операціях", - зазначила генпрокурорка.

Венедіктова наголосила, що внаслідок цього, органи прокуратури вносять відповідні відомості до ЄРДР за ст. 438 КК України та закликають громадян, щодо яких вчиняються такі воєнні злочини, інформувати українські органи прокуратури та правопорядку для відповідного реагування.

Нагадаємо:

На непідконтрольній українській владі території Донбасу окупанти оголосили про примусове вивезення населення до Росії, лякаючи місцевих жителів міфічним "наступом" українських військ. Жителям окупованих територій стали приходити на телефони СМС з переліком КПП, куди власники своїх автівок мають виїхати. Проте вивозити будуть не всіх. Окупанти заборонили виїзд з ОРДЛО чоловікам віком від 18 до 55 років.

В ОРДЛО після примусового вивезення населення оголосили мобілізацію | ТСН 19:30

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