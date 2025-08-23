- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 901
- Час на прочитання
- 2 хв
За якої умови Зеленський обговорюватиме "територіальні питання": в МЗС відповіли
Зеленський готовий обговорити територіальні питання на зустрічі з Путіним, каже заступник голови МЗС Сергій Кислиця.
Питання українських територій можливо обговорити лише на зустрічі президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця в інтерв’ю NBC News.
«Коли ми говорили про територіальні питання, президент Зеленський чітко дав зрозуміти, що готовий сісти й обговорити це з Путіним. Початок обговорення територіальних питань — це лінія бойового зіткнення, яка зараз існує», — сказав Кислиця.
Він запевнив, що президент Зеленський у питанні територій «керується чинним законодавством України і громадською думкою».
Коли відбудеться зустріч Путіна і Зеленського
Кислиця прокоментував заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про те, що зустріч Путіна і Зеленського зараз не запланована.
«На жаль, не так швидко, як нам хотілося б. Але я вважаю, що зустріч у Білому домі (18 серпня — Ред.) була надзвичайно важливою подією останніх місяців. Це було важливе досягнення у мирному процесі, в якому президент Трамп відіграв вирішальну роль», — зазначив він.
Коментуючи терміни зустрічі президента України з Путіним Кислиця зауважив важливість підготовки проєкту гарантій безпеки.
«Перший проєкт може бути десь на початку наступного тижня. Потім потрібно вирішити, як ми будемо працювати з цими проєктами з політичного боку», — зазначив Кислиця.
Раніше джерела Sky News повідомили про терміни і місце проведення зустрічі Путіна і Зеленського.
Раніше повідомлялося, що Путін у розмові з Трампом запропонував зустріч із Володимиром Зеленським у Москві. Проте український лідер відмовився їхати до РФ.
Тим часом у Білому домі повідомили, що підготовка до зустрічі Путіна та Зеленського триває.