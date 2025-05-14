За яких умов можливе перемир'я: дипломат назвав дві умови

Володимир Огризко / © УНІАН

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Для того, щоб Росія погодилася на припинення війни або хоча б тимчасове перемир’я, є два шляхи.

Що це за шляхи, розповів ексміністр закордонних справ, дипломат, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко в інтерв’ю «Главреду».

На думку дипломата, перша умова, щоб примусити Росію до перемир’я — завдати їй військових поразок на фронті.

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Другий — це спонукання Росії до припинення війни шляхом введення проти неї «жахливих і катастрофічних санкцій». Інших варіантів не було і немає, ввжає Огризко.

«Зараз Трамп знову прийшов на допомогу Путіну. І ті санкції, що європейці обіцяли ввести ще вчора, знову відкладаються. Якщо вони справді відкладаються лише до 15 травня, це ще нічого. Але це черговий сигнал про те, що Трамп продовжує допомагати Путіну в будь-який спосіб. А зараз, коли Путін Трампа вкотре „послав“, подивимося, до чого це призведе», — розмірковує колишній очільник МЗС.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів, для чого Путіну переговори в Туреччині.