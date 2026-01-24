За яких умов Путін піде на реальне перемир’я: в Раді відповіли

Володимир Путін / © Associated Press

Попри активізацію дипломатичних процесів, Росія не демонструє реальної готовності до завершення бойових дій. Натомість Кремль використовує тактику затягування часу, постійно висуваючи нові умови та імітуючи переговорний процес.

Про це в ефірі «24 Каналу» заявив народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко.

За словами нардепа, наразі немає жодних ознак того, що війна може закінчитися найближчим часом. Путін розглядає переговори виключно як інструмент маніпуляції.

«Закінчення війни точно ні, я не бачу. Все може бути, але я не бачу», — наголосив Костенко.

Полковник СБУ припускає, що Москва може погоджуватися лише на короткострокові, точкові паузи. Це можуть бути так звані «енергетичні перемир’я» або режими тиші терміном на один-два дні, максимум тиждень. Однак мета цих дій — не мир, а створення картинки для міжнародної спільноти.

Пастка для Трампа

Костенко переконаний, що головним адресатом цієї вистави є новообраний президент США Дональд Трамп. Кремль намагається переконати Вашингтон у своїй нібито «договороспроможності», щоб уникнути посилення тиску.

«Щоб тримати у фокусі уваги Трампа, щоб той думав, що він (Путін — ред.) як наче на щось може погодитись», — пояснив експерт.

Головна мотивація Росії у цій грі — економічна та військова. Путін побоюється, що у разі провалу переговорів США можуть вдатися до радикальних кроків, які паралізують російську воєнну машину.

За словами Костенка, імітація діалогу потрібна Кремлю для того, щоб Трамп не заарештував одразу весь російський тіньовий флот, щоб не були накладені «стовідсоткові» санкції.

Та щоб Росія могла продовжувати закуповувати компоненти та будувати ракети.

Таким чином, будь-які пропозиції Москви про тимчасове затишшя є лише спробою виграти час для відновлення ресурсів і підготовки до нових етапів агресії, підсумував секретар оборонного комітету.

Нагадаємо, український журналіст і публіцист Віталій Портников заявив, що переговори в Абу-Дабі є радше імітацією процесу, а не реальними мирними перемовинами. За його словами, участь України та європейських союзників має на меті не допустити звинувачень з боку адміністрації Дональда Трампа у небажанні Києва досягти миру та можливого згортання підтримки.

Портников наголосив, що фактично Україна веде діалог із США, тоді як присутність Росії зводиться до демонстрації «миролюбності». Він також вважає, що передумов для справжніх переговорів із РФ у найближчі роки немає, а ключовою стратегією залишається виснаження ресурсів Росії та збереження міжнародного тиску.