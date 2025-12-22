За яких умов Росія погодиться на мир в Україні: експосол Британії пояснив

Володимир Путін / © Associated Press

Досягнення будь-якої реальної угоди про припинення війни між Росією та Україною є неможливим, поки Володимир Путін залишається при владі та живий.

Про це заявив сер Лорі Брістоу, який обіймав посаду британського посла в Росії з 2016 по 2020 рік, у подкасті The Telegraph’s Battle Lines.

Відмова від ілюзій щодо обміну територій

Дипломат наголосив, що стратегія поступок територіями в обмін на стабільність є великою помилкою. За його словами, мета російського диктатора виходить далеко за межі захоплення окремих областей України — він прагне відновити імперський вплив у Європі.

«Ключ до роздумів про те, як може закінчитися війна, — це, перш за все, позбутися ілюзій. Неможливо укласти угоду з Росією, за якою ви обміняєте частину української землі на іншу частину української землі, і Путін якось буде задоволений і піде додому. Цього не станеться», — переконаний сер Лорі Брістоу.

Чому Путін не піде на компроміс?

На думку колишнього посла, Путін намагається «відстояти права, які він бачить у великої держави на сферу впливу — по суті, імперію в Центральній і Східній Європі». Це фундаментально суперечить інтересам безпеки всього європейського континенту. Брістоу впевнений, що конфлікт неможливо розв’язати без радикальної зміни самої Росії, що виключено за нинішнього режиму.

«Маю на увазі, поки Путін живий. Щоб конфлікт був вирішений, Росія має кардинально змінитися, а цього не відбудеться (ред. — поки Путін залишається на посаді)», — резюмував дипломат.

Заклик до переозброєння України

Сер Лорі Брістоу закликав європейських лідерів прийняти реальність: стримати Росію можна лише силою. Навіть якщо позиція США зміниться, Європа та Велика Британія зокрема не мають іншого вибору, окрім як продовжувати військову підтримку Києва задля власного виживання.

«Їм доведеться продовжувати озброювати Україну», щоб стримати Росію від подальших дій, «не тому, що ми хочемо, щоб війна тривала, а тому, що ми хочемо, щоб вона припинилася. Якщо американці вирішать, що їхні інтереси лежать в іншому, наші інтереси все одно залишаються в європейській безпеці, і від цього нікуди не дітися. Це в основному стосується безпеки Великої Британії», — пояснив експосол.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, наразі немає жодних сигналів із Кремля про готовність російського диктатора зупинити бойові дії.

Також президент Румунії Нікушор Дан вважає, що закінчення російсько-української війни в найближчій перспективі малоймовірне попри активні дипломатичні ініціативи Білого дому.

Водночас президент Фінляндії Александер Стубб вважає, що переговірники близькі до досягнення мирної угоди між Росією та Україною більше, ніж «будь-коли раніше».