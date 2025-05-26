Дональд Трамп, Володимир Зеленський та Путін / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп може з’явитися на одній із тристоронніх зустрічей із Володимиром Зеленським та Путіним тільки, якщо він буде бачити у цьому для себе політичні зиски.

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю LIGAnet.

«Трамп з’явиться на такій зустрічі, тільки якщо буде розуміти для себе політичні зиски. Поставте себе на місце Трампа. Не на наше з вами місце українців, а на місце Трампа. А для чого йому вкладатися в припинення вогню? Які, очевидно, будуть тимчасовими. Для чого йому жертвувати тими важелями, які у нього безумовно є, але які достатньо непрості для реалізації, для тиску на Путіна на цьому етапі. Досягне він припинення вогню тимчасово. Чи дасть йому можливість бути впевненим, що це стала історія? Очевидно, ні. Чи отримує він за це Нобелівську премію за припинення вогню? Очевидно, ні. Чи отримує він за це політичне визнання? Також очевидно, ні», — зазначив він.

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За словами Клімкіна, Трампу потрібне реальне припинення війни. Йому потрібно, щоб всі визнали, що саме Трамп, тільки один він, міг це зробити. І він це зробив. І саме з цієї точки зору і потрібно розглядати його мотивацію і його дії.

«Тому я не виключаю, що Трамп може з’явитися на одній з таких зустрічей. Абсолютно можливо. З’явиться він тільки, якщо він буде в цьому бачити для себе політичний драйв, політичну додану вартість і політичні зиски. Інакше не з’явиться. Питання нашої війни, як ви бачите, не є пріоритетним внутрішньому порядку даному (США — ред.)», — резюмував він.

Нагадаємо, колишня радниця президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Фіона Гілл заявила, що президент США Дональд Трамп прагне «врегулювати, нормалізувати і перезавантажити» відносини між Вашингтоном і Москвою. Ця ідея була помітною ще під час його першої каденції, коли той прагнув особистої зустрічі з Володимиром Путіним, аби узгодити ключові питання — від ядерного роззброєння до економічної співпраці.