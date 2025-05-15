За яких умов участь у переговорах можуть взяти Трамп і Путін: експерт відповів

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Путін / © ТСН.ua

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Переговори у Туреччині можуть переформатуватися, і туди можуть прибути президент США Трамп і диктатор Путін.

Таку думку висловив нолова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, передає «Еспресо».

«Я особисто не виключаю, що попри те, що зараз все ж таки не анонсовано і спростовуються візити Путіна і Трампа. Але я зверну увагу, що і Трамп каже, що він може відвідати, але пізніше, не 15-го числа, а наприклад 16-го, 17-го, от уже після завершення, власне, арабського турне Трампа. І в ті періоди часу цілком може бути і Путін», — припустив експерт.

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На його думку, все залежатиме від роботи технічних делегацій сьогодні. Якщо буде результат, тоді все може переформатуватися, і ми можемо побачити продовження зустрічей в Стамбулі або в Анкарі.

«Зверніть увагу, зараз, навіть якщо говорити про Сибігу, то у нас зустріч де відбулася з Рубіо — в Анталії, де відбувається неформальна зустріч якраз міністрів закордонних справ НАТО. І в цій ситуації, я думаю, що так чи інакше зараз точно питання не закрите. Але я, чесно кажучи, дуже песимістично на це дивлюся, бо шанси вкрай мінімальні досягнення реальних результатів під час зустрічі технічних делегацій», — сказав він.

Чаленко зауважив, що Україна офіційно не опублікувала склад своєї делегації, тому вона може його змінювати.

Також він не виключив, що до Туреччини зрештою прибудуть глава МЗС Росії Сергій Лавров та помічник президента РФ із зовнішньополітичних питань, експосол Росії у США Юрій Ушаков.

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«Ми бачимо послідовний розвиток перемовного треку в Туреччині. Тобто якщо сьогодні є результат. Я думаю, що Лавров все-таки явиться. Лавров і Ушаков скоріш за все будуть, але завтра. Якраз для цієї пари Рубіо-Віткофф. І уже на основі цього цілком можлива і участь Трампа. Після завершення вже арабського турне. Очевидно, що його переривати не буде Трамп, але на шляху назад цілком може безпосередньо завітати до Туреччини. Це більш на сьогодні вірогідний варіант», — підсумував експерт.

Раніше ми писали, чи зустрінеться Зеленський з російською делегацією в Туреччині.