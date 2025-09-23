Чи зможе Україна повністю повернути свою територію: Трамп назвав головні умови

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна здатна повернути всю свою територію до кордонів 1991 року. За його словами, для цього необхідна фінансова підтримка Європи та НАТО.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

«Після того, як я дізнався і повністю зрозумів військово-економічну ситуацію України/Росії, і побачивши економічні проблеми, які це спричиняє Росії, я думаю, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, здатна боротися і повернути всю Україну в її початковому вигляді. З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і, зокрема, НАТО, повернення до початкових кордонів, з яких розпочалася ця війна, цілком можливе. Чому б і ні?», — зазначив Трамп.

Він також висловився щодо російської армії. На його думку, Росія безцільно веде війну вже понад півтора року, хоча «реальна військова сила могла б виграти її за менше ніж тиждень». Це, за словами Трампа, свідчить не про силу РФ, а навпаки — робить її схожою на «паперового тигра».

«Путін і Росія мають ВЕЛИКІ економічні проблеми, і це час для України діяти. У будь-якому випадку, я бажаю обом країнам добра. Ми будемо продовжувати постачати зброю НАТО для того, щоб НАТО робило з нею те, що вони хочуть. Усім удачі!», — підсумував Трамп.

Допис Дональда Трампа. / © Скріншот

