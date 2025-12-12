За яких умов в Україні проведуть вибори: Подоляк відповів

Вибори в Україні / © УНІАН

Проведення виборів в Україні під час війни залежить від вирішення трьох фундаментальних питань, заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

Про це він написав у Telegram.

Подоляк наголосив, що в умовах передвиборчої кампанії та дня голосування російські ракети й дрони не мають атакувати Україну. За його словами, забезпечити це реально лише за умови оголошення перемир’я. Тільки після гарантій безпеки можна говорити про чесний та прозорий процес.

За словами радника ОП, лінія фронту простягається більш ніж на 1200 кілометрів, а сотні тисяч військових беруть участь у бойових діях. Крім того, тисячі людей живуть у прифронтових районах.

Подоляк запитує: як держава може забезпечити їхнє право обирати та бути обраними Його відповідь — також перемир’я.

Окремо Подоляк підкреслив, що мільйони внутрішньо переміщених осіб створюють значно складнішу логістику та значно дорожчі виборчі процедури.

Тому пошук коштів не може бути лише відповідальністю України — міжнародні партнери мають долучитися до фінансування.

«Якщо на ці три питання будуть знайдені відповіді, ми готові», — підсумував Подоляк.

Чи можливі вибори в Україні під час війни

Нагадаємо, в Україні досі немає жодного законодавчого документа, який би дозволив розпочати підготовку до виборів у воєнний час. Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Він наголосив, що немає навіть чернеток таких рішень, а будь-які зміни у виборчому законодавстві мають обговорюватися публічно. Ключовою умовою проведення виборів він назвав безпеку виборців — як в Україні, так і за кордоном.

Корнієнко також підкреслив, що держава не може гарантувати безпеку на прифронтових територіях, тому питання відкриття дільниць там залишається неврегульованим. Підготовка до виборів потребує комплексних рішень, однак поки що жодне з них не внесено до парламенту.