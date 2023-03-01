"За інтенсивність праці": майже всі нардепи отримали 100% надбавки до окладу за січень 2023-го – ЗМІ

Середня виплата на одного депутата за січень 2023-го склала 48,8 тисячі гривень.

Більшість депутатів Верховної Ради, 396 із 415, отримали надбавку в 100% до посадового окладу за січень 2023 року.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на відповідь апарту Верховної Ради.

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"Середня виплата на одного депутата за січень 2023-го склала 48,8 тисячі гривень. Ця сума включає в себе власне оклад, 100% надбавку до окладу та варіативні виплати – за почесне звання, за вчений ступінь, кошти за відпустку, лікарняний або службове відрядження", – йдеться в повідомленні.

Найбільше грошей отримав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук – 78,9 тис. грн, а також голова комітету парламенту у закордонних справах Олександр Мережко – 69,1 тис. грн.

Найменшу суму виплатили депутатові групи "Довіра" Валерію Лунченку – 4,9 тис. грн і виключеному із фракції "Слуги народу" Олександрові Дубінському – 5 тисяч гривень.

З тих 19 депутатів, які не отримали надбавку за інтенсивність роботи, 17 взгалі не отримали жодних виплат за січень. Переважно це позбавлені мандатів нардепи від забороненої ОПЗЖ (Ігор Абрамович, Олег Волошин, Тарас Козак, Наталія Королевська, Ренат Кузьмін, Віктор Медведчук, Юрій Солод, позафракційний Андрій Деркач), а також кілька нардепів з інших фракцій та груп, зокрема Лариса Білозір, Олесь Довгий, Ольга Стефанишина.

Ще двоє нардепів, позбавлений мандата від ОПЗЖ Андрій Аксьонов і Сергій Шахов з групи "Довіра" не отримали зарплату, але отримали компенсацію за невикористану відпустку й відшкодування за відрядження.

Загалом на всі виплати депутатам у січні 2023 року витратили 19,4 мільйона гривень – це майже удвічі більше ніж за аналогічний місяць минулого року. Тоді на виплати депутатам з бюджету витратили 10,3 мільйона гривень.

Нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська одружив двох депутатів Верховної Ради.

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